En el tram final del tercer dia de judici contra el 9-N, Joan Rigol, ex-president del parlament i del Pacte Nacional pel Dret de Decidir, Xavier Trias, ex-batlle de Barcelona, i Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis, compareixen en qualitat de testimonis cridats per la defensa. El primer a declarar és Rigol, que explica què era el Pacte Nacional i com va conèixer la tasca dels voluntaris del procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya. Un cop aclarit que la consulta va quedar en mans dels voluntaris, ja no li han fet més preguntes.

A continuació, Miquel Buch, que és també batlle de Premià de Mar, ha explicat que va oferir locals per a fer la consulta, però que n’hi havia prou amb l’institut del municipi. Buch ha explicat que l’associació municipalista que presideix té actualment 924 municipis, tots els consells comarcals i les quatre diputacions. Ha explicat que es van coordinar perquè als municipis on no hi havia instituts es posessin locals municipals a disposició per a poder votar. Ha explicat que no va rebre mai cap notificació dels tribunals que els indiqués que havien de deixar de preparar el 9-N.

Els advocats de la defensa han demanat a Buch si els municipis que van cedir espais van signar algun tipus de conveni amb la Generalitat. El cas és que la fiscalia té en el punt de mira el fet que no se signessin convenis pels espais de participació del 9-N. I la defensa ha volgut demostrar que no és habitual signar convenis per a la cessió d’espais per un sol dia, com ha ratificat Buch com a testimoni. Buch també ha deixat clar que no es van posar denúncies contra els batlles que van cedir espais després de la suspensió del TC.

El fiscal ha volgut alcarir de la mà de Miquel Buch de la mecànica amb què es van decidir els locals que es farien servir als municipis que no tenien institut de secundària. Emilio Sánchez Ulled s’ha referit a un document de les delegacions territorials del govern de la Generalitat que els municipis podien omplir per identificar els espais que cedien per la consulta. Buch no recordava els detalls d’aquest correu que es va enviar als municipis.

Finalment, Xavier Trias ha estat l’últim de declarar avui com a testimoni. Ha explicat que moltes escoltes de la ciutat —públiques i privades— van servir com a punts de votació pel 9-N. En resposta a l’advocat de Mas, Xavier Melero, Trias ha deixat clar que no es va fer cap conveni ni cap protocol per a la cessió dels espais municipals. L’ex-batlle de Barcelona ha explicat que es va transmetre a les escoles municipals que era important la seva participació, però que van ser els centres els que van oferir voluntàriament els espais. El testimoni de Trias ha estat breu i clar. El fiscal li ha fet dues preguntes sense rebre la resposta que perseguia i l’acusació popular no n’ha volgut fer. La sessió d’avui s’ha acabat i es reprendrà demà amb més testimonis. No serà fins divendres que el cas quedi vist per a sentència després que les parts hagin presentat les seves conclusions.

Heus ací les cròniques del dia d’avui:

Primera: El testimoni fallit proposat per Manos Limpias i el transport de les urnes, al judici al 9-N

Segona: Homs no s’amaga al judici del 9-N i exclama ‘quina llàstima!’ quan el fiscal no li fa preguntes

Tercera: El CATN passa pel judici: ‘Calia forçar molt la legalitat per portar el 9-N als tribunals’

Quarta: Xavier Trias, Joan Rigol i Miquel Buch reforcen els arguments de la defensa de Mas, Ortega i Rigau

I ací les dels dies anteriors:

Dilluns: Amb la vènia o sense… Artur Mas planta cara al tribunal pel 9-N

Primera de dimarts: Dos inspectors amb excés de zel i el fantasma de Caridad Ramos animen el judici

Segona de dimarts: Agenjo dibuixa un escenari de pressions (amb un cop de mà del jutge del 9-N)

Tercera de dimarts: El ‘hand-off’ del 9-N centra els durs interrogatoris del fiscal a Cañada i Escalé

Quarta de dimarts: Un testimoni del judici del 9-N acusat de fer xantatge sorprèn exigint de no sortir a la televisió

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]