Després de la declaració de Francesc Homs al judici del 9-N, ha estat el torn dels testimonis que eren membres del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN). El primer ha estat el professor de Dret Enoch Albertí. Com a coautor dels informes sobre la consulta que va preparar aquell consell crear pel president Artur Mas, Enoch ha respost a les preguntes de la defensa per aclarir els consells legals que van fer en aquells informes. A continuació, han declarat el jurista Carles Viver i Pi-Sunyer i el professor de Dret Constitucional Joan Vintró.

Viver, que fou president del CATN, com també ha fet Albertí, ha assegurat que van fer els seus informes amb absoluta llibertat i sense cap indicació del govern ni del president sobre el contingut. Viver ha explicat que en els informes s’explicava quins tipus penals podia fer servir l’estat per aturar la consulta. Viver ha dit que als informes descartaven que l’estat tingués fonaments jurídics contra la consulta si es feia com es va fer finalment. De fet, el president del CATN ha afirmat que mai no van aconseller al govern de frenar la convocatòria del 9-N perquè consideraven que s’havia de forçar molt la legalitat per portar tot allò als tribunals.

Una reunió el 4 de novembre amb Viver i Pi-Sunyer

Xavier Melero, advocat de Mas, ha estat el primer de fer preguntes a Viver. Li ha demanat si després de les suspensions del Tribunal Constitucional es van reunir amb membres del govern per parlar dels termes de la suspensió. Viver ha dit que després de la suspensió del 4 de novembre es van reunir amb Francesc Homs i un conjunt d’experts en Dret. Ha dit que la suspensió era molt genèrica i calia demanar un aclariment al tribunal per saber exactament què s’havia de fer. ‘No es podrien mobilitzar els mossos d’esquadra? S’havia d’eliminar la web?’ Viver ha dit que estaven davant d’una situació molt estranya pels termes de la providència del TC, que eren molt poc concrets.

Els advocats de la defensa han volgut remarcar amb el suport de Viver que la providència del TC no havia recollit la petició expressa pel govern espanyol en el seu recurs de notificar i advertir particularment al president de la Generalitat de les conseqüències de no atendre la suspensió. Evidentment, Viver, com havia fet anteriorment Francesc Homs, ha deixat clar que allò els va sorprendre i va quedar molt clar.

El fiscal ha volgut fer algunes preguntes a Viver i Pi-Sunyer sobre la reunió que es va fer el 4 de novembre després de la providència del TC. Li ha demanat qui hi va assistir. Cosa que Viver no ha pogut recordar amb claredat.

Vintró, el cervell de la desconnexió jurídica

Un altre membre del CATN, Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional, ha passat per l’audiència com a testimoni de la defensa després de Viver. L’advocat de Mas ha demanat a Vintró pels consells que van donar al govern sobre les hipòtesis de conseqüències jurídiques si la consulta s’havia de fer sota un marc jurídic ‘no formalitzat’. És a dir, sense una llei concreta que l’empari. Vintró deixa clar que en l’informe ja quedava clar que es desaconsellava aquest camí en primera instància. En resposta a Melero, Vintró ha aclarit que tan sols tenien contacte amb membres del govern quan es feia el lliurament dels informes. I com els testimonis anteriors, ha confirmat que van treballar sempre amb llibertat total i sense cap indicació del govern.

Els tres membres del CATN han servit a la defensa per posar damunt la taula que els experts que van assessorar el govern durant aquells mesos van considerar que les conseqüències legals de fer la consulta tal com es va fer eren molt remots. D’alguna manera, la defensa cerca exonerar els acusats de la responsabilitat de ser conscients de la comissió de cap delicte penal.

