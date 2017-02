Ha arribat un dels moments més esperats del judici del 9-N. L’ex-conseller Francesc Homs declara com a testimoni de la defensa. Com que és acusat pels mateixos fets al Tribunal Suprem espanyol, Homs té el dret de no respondre algunes preguntes que li facin les parts si la resposta el pot incriminar. El jutge que presideix el tribunal, Jesús María Barrientos, l’adverteix d’aquest dret particular com a testimoni i també del dret de comparèixer acompanyat dels seus advocats.

Un relat clar dels fets que van portar al 9-N

Comença a fer preguntes l’advocat d’Artur Mas, Xavier Melero, que és qui ha proposat aquest testimoni: ‘Tenia al seu càrrec la coordinació interdepartamental? Depenia de vostè la comunicació del govern i la coordinació del gabinet jurídic?’ La resposta, afirmativa. A partir d’aquí, un relat conduït per les preguntes de Melero sobre com es va anar fent el canvi de la consulta convocada inicialment cap al procés participatiu després de la primera suspensió del Tribunal Constitucional. El domini jurídic d’Homs es fa palès en les seves intervencions, impregnades de llenguatge tècnic.

‘Vaig quedar molt sorprès pel recurs presentat pel govern espanyol el 30 d’octubre contra la convocatòria del procés participatiu’, ha dit Homs. Considera que tenia més el format d’un incident d’execució de la primera suspensió que no pas de recurs contra el nou format del 9-N. ‘El govern espanyol va buscar un camí que es pot considerar un abús de dret’, ha dit Homs. ‘Per això vam presentar-hi un recurs. El govern sabia que, si ho feia pel procediment pertinent, no hauria aconseguit una providència del TC a temps contra el 9-N.

Denúncia del TC

Homs també ha denunciat que el TC va actuar en favor d’una part quan es va reunir d’urgència per servir els interessos del govern espanyol en aquell conflicte. ‘Vaig tenir coneixement de la providència del TC perquè se’m comunicava qualsevol notificació jurídica que entrava a la Generalitat’, ha dit Homs. Però ha recordat que la forma de la notificació no era la normal, amb notificacions personalitzades als afectats. Amb tot, l’ex-conseller ha dit que seria ingenu de pensar que el govern no estava informat de tot allò que es publicava oficialment o als mitjans.

Ha explicat també que el 4 de novembre, després d’haver-se’n format un criteri amb l’assessorament jurídic, va comunicar al govern que no es cometria cap delicte si es deixava que el 9-N arribés fins al final a mans dels voluntaris. ‘Jo vaig informar el govern el dia 4 de les accions que faríem els dies successius arran d’aquella providència del TC. Vaig informar de l’estratègia que seguiríem. Vaig proposar d’interposar una demanda davant el Tribunal Suprem per una vulneració dels drets fonamentals contra l’estat espanyol, que havia utilitzat un vehicle processal indegut.’ I ha afegit: ‘La fórmula del recurs presentat pel govern espanyol al TC ens impedia de fer res de res.’

‘Vam ser molt transparents’

Homs no s’ha volgut amagar de les decisions: ‘Vaig anunciar-ho jo mateix públicament en la conferència de premsa d’aquell dia. No vam fer res amagant-nos de res. Vam anunciar que manteníem el procés participatiu. Vam ser molt transparents.’

Una conferència de premsa sense cinta adhesiva

L’advocat de Mas ha demanat amb qui va consultar la decisió des d’un punt de vista jurídic. Homs ha dit que n’havia parlat amb el gabinet jurídic i amb Carles Viver Pi-Sunyer. En resposta encara a l’advocat de Mas, Homs ha explicat els fets relacionats a la conferència de premsa del 9 de novembre al vespre: ‘Es podia fer una conferència de premsa o no? Això es posa en dubte. Teníem vuit-cents periodistes acreditats i no hi cabien a les sales de premsa del Palau de la Generalitat. Ho vam fer a la nostra manera, amb el pressupost que teníem assignat. També el govern espanyol va fer una conferència de premsa i ningú no li ha interposat cap recurs. El ministre Catalá ho va fer amb una cinta adhesiva i el micròfon penjant i nosaltres ho vam fer com ho vam fer.’

Homs, en canvi, no ha volgut contestar una pregunta concreta sobre les comunicacions d’aquells dies després de la prohibició del TC amb el CTTI.

‘Si el TC s’hagués pronunciat’

A continuació, l’advocat de Joana Ortega, Rafael Entrena, és qui fa les preguntes. I demana sobre el paper dels voluntaris. ‘És que des del dia 14 d’octubre, quan el president Mas va fer l’anunci, res no hauria estat possible sense la participació dels voluntaris’, diu Homs. Entrena també vol saber qui va intervenir en la redacció i l’argumentació del recurs de súplica que ha explicat anteriorment Homs. ‘L’objectiu era aclarir les implicacions de la nova suspensió. Si el TC s’hi hagués pronunciat, ara parlaríem amb uns altres termes’, ha dit.

El fiscal ha dit que no formularia cap pregunta a Homs. L’acusació popular, tampoc. ‘Quina llàstima’, ha exclamat sonorament Homs al micròfon de la sala. I aquí s’ha acabat la seva declaració.

A continuació, ha passat per l’audiència l’ex-presidenta del parlament Núria de Gispert. Ha respost les preguntes d’Entrena, que ha volgut aclarir les resolucions fetes al parlament en favor de la consulta del 9-N. Ningú més no li ha fet cap pregunta.

