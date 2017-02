Dos agents de la Guàrdia Civil han actuat com a testimonis pericials en el judici contra el 9-N pel que es jutgen l’ex-president Artur Mas, l’ex-vice-presidenta Joana Ortega i l’ex-consellera Irene Rigau. La seva declaració s’ha produït després que ho fessin cinc voluntaris del 9-N i el cap de comunicació d’Ortega mentre va ser al govern. Els agents són dos experts en delinqüència informàtica i tecnològica. La seva imatge no es transmet pel senyal de vídeo a petició del fiscal i tan sols s’informa del seu número d’identificació policíaca, però no del seu nom.

Un dels agents ha explicat que va analitzar els aplicatius informàtics utilitzats per a la pàgina web del procés participatiu i per a la votació que van ser lliurats per l’empresa T-Systems a la fiscalia. El fiscal ha demanat quin tipus d’arxius es generaven des de les aplicacions analitzades. Els agents han dit que no van poder analitzar quines dades contenien aquests arxius i que no van tenir accés a la base de dades. El codi que va ser proporcionat per T-Systems estava incomplert, han dit els agents, i per això no van poder comprovar el tipus de taules de dades podien contenir els arxius.

Els agents han dit que van comprovar que els dies 4, 7 i 9 de novembre i 10 de desembre es van carregar fitxers a les aplicacions i a la pàgina web del procés participatiu oficial. Amb aquesta informació, el fiscal ha quedat satisfet perquè pot considerar que després de la suspensió es va actualitzar o modificar la web que havia creat el govern.

La defensa ha fet diverses preguntes als agents de la Guàrdia Civil per demostrar que la informació a què van tenir accés podria haver variat respecte al moment de la consulta. També ha qüestionat que es pogués garantir la seguretat de custòdia del material informàtic analitzat. Els dos agents confirmen que tan sols poden garantir la protecció de custòdia en el tram que el material passa de la fiscalia a les seves mans. Així mateix, confirmen que les versions de les aplicacions que ells han analitzat són anteriors a les que finalment van quedar allotjades a la web i que, per tant, pot haver-hi hagut força canvis. Amb aquestes preguntes, la defensa vol posar en dubte el valor que pot tenir l’informe elaborat per aquests agents.

La defensa, amb l’ajuda dels dos agents, ha argumentat que si la Generalitat hagués eliminat la web oficial després que aquesta hagués estat copiada per entitats o particulars, la rèplica s’hauria pogut consultar igualment.

Aquest testimoni pericial, més enllà de resoldre dubtes, n’ha generat de nous. El fiscal ha aconseguit unes dates de modificació d’arxius informàtics posteriors a la suspensió del TC, mentre que la defensa ha aconseguit posar en dubte la validesa de l’informe pericial de la Guàrdia Civil perquè no va tenir accés a les versions definitives de les aplicacions informàtiques utilitzades per la consulta.

