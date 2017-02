La quarta jornada del judici del 9-N ha començat puntual aquest matí a les nou. Avui passen a declarar els testimonis proposats per la defensa de l’ex-vice-presidenta Joana Ortega. Els testimonis d’avui han estat bàsicament voluntaris del procés participatiu que han reforçat la tesi de la defensa, segons la qual tot va restar en mans dels voluntaris i el govern no hi va tenir cap participació.

Anna Palet, batllessa de Vilanant, declara com a testimoni a proposta de la defensa de Joana Ortega. L’advocat de l’ex-vice-presidenta, Rafael Entrena, li ha demanat com es va cedir el local que es va utilitzar al seu municipi –de quatre-cents habitants– per fer la votació del 9-N. Palet va ser voluntària i es va ocupar ella mateixa d’obrir el local i de coordinar la votació. L’advocat d’Irene Rigau, Jordi Pina, li ha demanat si va rebre cap requeriment de la fiscalia o de cap tribunal els dies abans de la consulta. I ella ha dit que no. En canvi, el fiscal Emilio Sánchez Ulled li ha demanat si havia rebut cap comunicació de la delegada del govern espanyol. La batllessa de Vilanant ha dit que sí que recorda una carta, però que no era pas cap requeriment. El fiscal també ha demanat per la recollida de l’ordinador i el material de votació. En tot moment, el fiscal volia saber si hi havia hagut participació institucional en l’organització els darrers dies i el dia mateix de la votació.

‘Tot es faria respectant la legalitat’

El testimoni següent, Carles Fernàndez, ex-cap de l’oficina de comunicació de Joana Ortega a la Vice-presidència, ha explicat que aquells dies tenia dues indicacions molt clares de la vice-presidenta: que la consulta es faria i que es faria bé i que es faria respectant la legalitat. ‘Aquest segon missatge era molt clar i insistent per part de la vice-presidenta’, ha dit. L’advocat d’Ortega li demana d’on havia anat traient la informació de participació que es va donar durant la jornada de votació. ‘Me la donaven els voluntaris del centre de recollida de resultats i jo la transmetia a la vice-presidenta’, ha respost.

També ha dit que quan hi hagué la suspensió del 4 de novembre va rebre instruccions d’aturar l’activitat relacionada amb el procés participatiu. I així ho va comunicar als seus col·laboradors. Amb la indicació que s’aturés aquesta activitat fins que el Tribunal Constitucional no resolgués els dubtes formulats amb un recurs presentat per la Generalitat. Fernàndez ha explicat que tots els membres de Governació van rebre aquesta instrucció de no fer cap més activitat relacionada amb la consulta. ‘Se’m va dir que comuniqués a l’exterior que el govern deixaria de fer res en relació amb el procés del 9 de novembre’, ha dit el testimoni.

La tensa declaració de Gemma Calvet

Acabat el testimoni de Fernàndez, ha estat el torn de Gemma Calvet, advocada i ex-diputada d’ERC al parlament, que va ser ponent de la llei de consultes aprovada abans de la consulta del 9-N. Calvet ha començat explicant que el procés participatiu era el quart nivell previst després de les eleccions, el referèndum i la consulta, per aquest ordre. Calvet ha explicat també, com a resposta a una pregunta de l’advocat d’Ortega, que va ser voluntària durant el procés participatiu. Ha dit que ho va fer al costat de Muriel Casals, aleshores presidenta d’Òmnium, perquè juntament amb l’ANC es va ocupar de l’organització de la consulta en el tram final del procés.

També ha explicat que els dies previs al 9-N i el mateix dia de la votació va acompanyar alguns observadors internacionals. I que va ser testimoni de la voluntat del govern de fer tot aquell procés d’acord amb la legalitat. Calvet ha dit també que va visitar uns quants punts de participació amb els observadors internacionals i que no van veure-hi cap autoritat, sinó voluntaris pertot arreu.

El jutge president del tribunal, Jesús María Barrientos, ha impedit al fiscal de demanar a Calvet sobre aspectes concrets i tècnics de l’organització del procés participatiu –sobre qui va proporcionar els ordinadors, per exemple– perquè ha considerat que no era una qüestió que la testimoni havia de saber. Tanmateix, Calvet també ha estat amonestada unes quantes vegades pel jutge perquè en les seves explicacions responia més que allò que li preguntaven. ‘Però aquest és un judici de context!’, ha exclamat Calvet. ‘No és a vostè a qui correspon de posar el context d’aquest judici’, ha etzibat Barrientos.

El govern no hi va participar

Bàrbara Sala, una voluntària del 9-N, ha passat també a testimoniar la seva experiència. Responent a l’advocat d’Ortega, Sala ha explicat que s’havia apuntat voluntàriament i sense seguir cap indicació al procés de participació. Li van assignar la coordinació de procés de l’institut Carles Rahola de Girona. Diu que al cap d’uns quants dies d’apuntar-se va rebre un correu amb la seva destinació. Sala ha explicat el mecanisme i l’estructura organitzativa dels voluntaris de l’institut que li havia estat designat. Ha explicat que en cap moment va rebre cap indicació de cap autoritat i que tot es va fer seguint les instruccions que s’havien rebut en el moment d’apuntar-se com a voluntaris.

El fiscal ha demanat a Sala detalls sobre els punts de votació: si hi havia papers amb l’escut de la Generalitat, cartells amb les lletres dels cognoms que podien participar en aquella taula –’de Mas Gavarró a Sánchez Ulled, per exemple’, ha dit, i ha fet somriure els presents a la sala–, un cartell a l’entrada del local quan van obrir-lo, manuals per a cada tipus de voluntaris… Amb tot, el fiscal no ha aconseguit cap dada destacada que impliqués la participació activa aquell dia de votació del govern.

El testimoni següent ha estat un altre voluntari: Josep Maria Batalla. Ha explicat que havia rebut el correu confirmant que seria voluntari a final d’octubre. Va exercir la seva funció a la Vall d’en Bas com a voluntari suplent. ‘Quan vaig arribar hi havia molta gent i no calia suplir ningú, però jo vaig preferir quedar-me a passar la jornada al pavelló on es feia la votació’, ha dit. Batalla ha assegurat que tots els qui van intervenir en l’organització de la jornada eren voluntaris i que no hi va participar cap polític ni cap membre de l’administració. El fiscal també li ha demanat detalls sobre el punt de votació, com havia fet amb la voluntària anterior. Tampoc no n’ha tret res que incriminés al govern en l’organització.

Manel Antonio Ballart, un altre voluntari, va ser el cap del procés participatiu a Roda de Ter. Era professor d’un institut diferent del que va servir de punt de votació aquell dia. Ha explicat que ell no sabia d’on havia sortit el material informàtic i de votació que es va fer servir. ‘Ja era allà quan vam arribar’, ha dit. En resposta a les preguntes d’Entrena, aquest voluntari ha explicat com funcionava el mecanisme de votació.

David Fernàndez, voluntari del procés participatiu, va ser ajudant d’un punt de votació al col·legi Pere Vila de Barcelona, a tocar de la seu del TSJC. Ha confirmat que les instruccions eren molt clares i que les havia descarregades de la web quan va rebre el correu electrònic que li assignava la tasca i lloc de voluntariat, a mitjan octubre. També ha explicat que quan van arribar als punts de votació ja hi havia tot el material necessari. Com han fet els altres testimonis, ha dit que ningú no es va identificar com a membre de l’administració ni del govern de la Generalitat.

Joan Maria Vallbè, un altre voluntari del 9-N, respon també les preguntes de la defensa i l’acusació en qualitat de testimoni. La seva declaració ha estat pràcticament calcada a la dels voluntaris anteriors. Ha confirmat que per a coordinar la votació i el procediment d’inscripció previ a la suspensió del TC tan sols hi havia voluntaris. El fiscal li ha demanat si havia rebut cap comunicació de l’administració o de cap entitat cívica dient que s’havia suspès la convocatòria del 9-N. Vallbè ha dit clarament que no n’havia rebuda cap.

La jornada d’avui es clourà amb el pas de testimonis pel judici i obrirà pas a les conclusions després dels informes pericials. Demà restarà vist per a sentència.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]