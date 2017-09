La Guàrdia Civil ha assaltat diverses conselleries de la Generalitat portan a terme un cop d’estat contra les institucions catalanes per evitar el referèndum del primer d’octubre. Els agents ha detingut una dotzena d’alts càrrecs de la Generalitat. La ciutadania s’ha concentrat davant de les conselleries per a protestar contra les accions de la Guàrdia Civil.

10.58 – La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, es dirigeix al Palau de la Generalitat.

10.57 – La CC.OO. i la Intersindical condemnen l’actuació de la Guàrdia Civil.

10.55 – Tallades la Gran Via i la Via Laietana per les concentracions en defensa de les institucions catalanes.

10.53 – Els treballadors del Palau de la Generalitat ovacionen a Puigdemont mentre es dirigeix a la reunió d’urgència del govern.

El #president @KRLS es dirigeix a la reunió extraordinària de #Govern entre aplaudiments dels treballadors del #Palau de la Generalitat pic.twitter.com/QvMtpbBbhP — Govern. Generalitat (@govern) September 20, 2017

10.51 – Els treballadors del CTTI es manifesten a l’exterior de les oficines brandant una senyera gegant. Crits de votarem.

Els treballadors del CTTI deixen el seu lloc de feina en una jornada anòmala. Criden: votarem!!!! pic.twitter.com/Sdo41cnHc3 — David Angela (@davidangelagam) September 20, 2017

10.50 – El ministre d’Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, ha enviat un fax a Vice-presidència notificant la intervenció econòmica de la Generalitat.

10.48 – La conselleria de Territori permet als funcionaris participar a les mobilitzacions en defensa de les institucions catalanes.

10.45 – Comunicat del ministeri de l’Interior espanyol sobre els escorcolls.

10.40 – Imatges de l’interior del departament d’Economia.



10.38 – La Guàrdia Civil ha assaltat els departaments d’Economia, Governació, Afers Socials i d’Exteriors. També han assaltat l’Institut Català de Finances, el CTTI, l’Agència Tributària de Catalunya i Atenció a la Ciutadania.

10.37 – L’operatiu de la Guàrdia Civil el dirigeix el jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona que va obrir diligències per l’anomenat cas Vidal, que investiga els preparatius de l’1-O.

10.35 – Imatges de la Guàrdia Civil al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) a l’Hospitalet de Llobregat.

🔴#ÚLTIMAHORA La Guàrdia Civil ha entrat a la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ,CTTI, a L'Hospitalet pic.twitter.com/Vo7TIDUbOT — CatInfo Política (@Cati_Politica) September 20, 2017

10.31 – Els dotze detinguts són el secretari general de Vice-presidència, Josep Maria Jové, el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, i altres alts càrrecs d’Economia, Afers Socials i el CTTI.

10.28 – El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, assegura que l’assalt de la Guàrdia Civil és una ‘aberració política.’

Em sembla una aberració política que GC entri a seu del Departament Economia. Necessitem diàleg i política, no accions penals i policiales — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) September 20, 2017

10.27 – Els manifestants davant del departament d’Economia criden: ‘On és Europa?’

10.25 – El portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, assegura que s’han passat totes les línies vermelles.

Aquestes detencions traspassen ja totes les línies vermelles. Cridem a mobilitzar-nos en defensa dels drets i la sobirania de Catalunya — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) September 20, 2017

10.23 – El secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, afirma que Podem és amb la democràcia i en la defensa de l’1-O.

Ahir la nostra gent va dir que hem d'estar amb l'1-O. Avui un cos militar entra a les institucions catalanes. @podem_cat amb la democràcia. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) September 20, 2017

10.20 – Serenitat contra el cop d’estat, fermesa per la llibertat I Editorial d’urgència de Vicent Partal.

10.16 – La Guàrdia Civil també ha entrat a la seu del domini .cat

10.14 – El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja és a Palau per la reunió d’urgència del govern.

10.05 – La batllessa de Barcelona, Ada Colau, parla d’escàndol democràtic i fa una crida a defensar les institucions catalanes.

Es un escàndol democràtic que s’escorcolli institucions i es detinguin càrrecs públics per motius polítics. Defensem institucions catalanes — Ada Colau (@AdaColau) 20 de setembre de 2017

10.03 – Els treballadors del departament d’Exteriors canten Els Segadors a l’exterior de les oficines durant l’escorcoll.

Els Segadors, davant del departament de Treball, Afers Socials i Famílies pic.twitter.com/CImVUnHKmK — Laia Vicens (@laiavicens) 20 de setembre de 2017

10.01 – Arriben informacions de dotze detinguts

9.50 – Francesc Sutrias, director general de Patrimoni, detingut al seu domicili de Rubí, segons RAC-1

9.45 – A Exteriors hi ha una trentena d’agents de la Guàrdia Civil preparats per a fer escorcolls.

9.40 – Convocada una reunió extraordinària de la cúpula del govern de la Generalitat.

9.30 – Agents de la Guàrdia Civil s’han presentat a primera hora del matí al Departament d’Economia, situat a la rambla de Catalunya, per escorcollar-lo. També han entrat a la seu de l’empresa T-System, l’Institut de Finances, el CTTI, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, a la seu de l’Agència Tributària, a la Zona Franca, al departament de Governació, a Exteriors. També han detingut il·legalment el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, i el secretari general del departament i mà dreta de Junqueras, Josep Maria Jové. Inicialment s’havia informat de la detenció del secretari d’Economia, Pere Aragonès, que desmentit que l’hagin detingut. Han escorcollat el seu despatx a Economia. ‘Ara sí que podem dir que formem part de l’estat espanyol per la força’, ha dit Aragonès.

En declaracions a ‘El món a RAC-1’, el vice-president Oriol Junqueras ha dit que els agents havien entrat a interferir en la feina del departament. I ha afegit: ‘Això perjudica tots els catalans. Sense distincions entre els que volen el referèndum i els que no. Vivim un atac als drets civils de tots els ciutadans.’

La consellera d’Afers Socials, Dolors Bassa, ha confirmat a Twitter que agents de la Guàrdia Civil també havien assaltat el departament. ‘Estem en un estat de setge! Vergonyós!’, ha escrit. Els agents també s’han presentat al Departament d’Exteriors, a la casa dels Canonges i al Departament de Governació.

I ara,a nostre departament també , acaba d'entrar la Guardia Civil.Estem en un estat de setge ! Vergonyós !@govern .Votarem #1dO — Dolors Bassa (@dolorsbassac) September 20, 2017

Les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium, han fet una crida a la població per a concentrar-se pacíficament davant els departaments assaltats. ‘Ha arribat el moment. Resistim pacíficament’, ha piulat Jordi Sànchez, president de l’ANC. La CUP també s’ha afegit a la crida.

ATENCIÓ! La Guàrdia Civil al Departament d'Economia. Concentracions URGENTS a Rambla Catalunya, 19! Mobilitzem-nos! #MAMBO — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) September 20, 2017

El portaveu del govern, Jordi Turull, ha demanat molta calma i serenor arran de l’estat setge policíac. ‘El nostre compromís continua intacte i amb més raons cada hora que passa’, ha escrit a Twitter.

Molta calma i serenor davant aquest estat policial i de setge. El nostre compromís segueix intacte i amb més raons cada hora que passa. — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) September 20, 2017

