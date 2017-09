Les universitats públiques catalanes han condemnat els ‘episodis coercitius de la llibertat d’expressió’ que es produeixen aquests darrers dies a Catalunya. En una declaració conjunta, els rectors de les universitats públiques han reivindicat el diàleg com ‘l’única via possible’ per l’enteniment en democràcia ‘des del convenciment que la llibertat d’expressió i el respecte a l’altre i a les lleis són pilars essencials i irrenunciables de la democràcia’. Així mateix, els rectors afirmen que la visió universal, que és pròpia de la universitat, segons apunten, ‘obliga a fixar-se en els valors més fonamentals que estan a la base de la convivència i els drets de les persones’.

En la declaració, els rectors afegeixen que totes les autoritats i institucions ‘han d’actuar amb un respecte escrupolós a aquests valors originals de la democràcia i de la llibertat’. Els sotasignants del manifest són Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Sergi Bonet, rector de la Universitat de Girona (UdG); Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); Joan Elias, rector de la Universitat de Barcelona (UB); Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida (UdL); Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV); Enric Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Joan Anton Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

