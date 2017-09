Els diputats d’ERC al congrés espanyol han abandonat l’hemicicle en protesta per l’assalt a edificis de la Generalitat i les detencions per part de la Guàrdia Civil. Quan han marxat, han estat increpats i insultats per part de diputats del PP i de Ciutadans. El president de Ciutadans mateix, Albert Rivera, ha fet gests de provocació, fent adéu amb la mà, als diputats que marxaven. El dirigent de Podem Pablo Echenique ha difós aquest vídeo en què es veu aquest moment:

Albert Rivera diciendo adiós a la mitad de Cataluña. Como haciendo un chiste. Qué peligrosos son para España los políticos irresponsables. pic.twitter.com/sUkUMzestD — Pablo Echenique (@pnique) 20 de setembre de 2017

Ací podeu veure un pla més general de l’hemicicle del congrés:

