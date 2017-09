El govern espanyol ha fet un cop d’estat contra la Generalitat de Catalunya. De manera il·legal i violant fins i tot les seues normes, la Guardia Civil ha assaltat diversos departaments del govern i hi ha detingut alts càrrecs.

La gravetat de l’hora és immensa. I cal entendre’n el motiu. El govern espanyol sap –perquè té les mateixes dades que té tothom– que l’èxit del referèndum del primer d’octubre seria clar. Tant pel que fa a la participació com pel que fa a la victòria del sí. I que això legitimaria indiscutiblement la decisió de proclamar la república catalana.

Arran de la desesperació, i després de veure que les agressions d’aquests dies no han fet efecte, el govern espanyol ha decidit d’entrar en una fase d’agressió sense precedents i superar tots els límits que els demòcrates poden permetre. Això que vivim és un cop d’estat.

En una situació com aquesta és important de reaccionar. Però és més important encara de saber com cal reaccionar. Ells volen impedir el referèndum, volen impedir que la voluntat d’independència siga constatable i comptabilitzable per la comunitat internacional. I això ho hem de tenir en compte a l’hora de prendre decisions.

Contra el cop d’estat cal serenitat, però també fermesa en la defensa de les institucions. I sobretot cal unitat. No tan sols dels independentistes sinó de tothom qui crega en la democràcia i la defensa de l’autogovern. El govern de Catalunya i el parlament prendran decisions durant aquestes hores vinents. Des de VilaWeb us convidem a fer costat al govern i a defensar la democràcia. I us demanem unitat, serenitat i fermesa. Tots junts vencerem.