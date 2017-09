Després dels escorcolls i les detencions dutes a terme des d’aquest matí per part de la Guàrdia Civil a Catalunya, s’han convocat mobilitzacions arreu dels Països Catalans per mostrar el suport amb les institucions del Principat. Us oferim ací les imatges més destacades de les manifestacions.

València

Prop de dues mil persones s’han concentrat a València per denunciar l’actuació del govern espanyol i de la Guàrdia Civil.



Castelló de la Plana

S'omple també Castelló de la Plana per denunciar la repressió a Catalunya! #Democràcia pic.twitter.com/0vxISZhjob — Acció Cultural PV (@AccioCulturalPV) September 20, 2017



Alcoi



Perpinyà



Palma

El cant d’Els Segadors a la plaça de Cort de Palma. Centenars de persones en suport del Referèndum de Catalunya pic.twitter.com/j7kvqpLeJW — Margalida Solivellas (@margasoli) 20 de setembre de 2017



Andorra

Concentracio @ANCAndorra per la situació que es viu a Catalunya pic.twitter.com/Cq0dbXOGkV — Diari d'Andorra (@diariandorra) September 20, 2017



Vic

Els alcaldes d Osona al davant de la manifestació camí de la plaça major pic.twitter.com/n0d6H38LzE — Ràdio Ciutat de Vic (@RadioCiutatVic) September 20, 2017

A la manifestació de Vic en defensa de la democràcia i les institucions catalanes. L'1-O votarem i guanyarem! pic.twitter.com/h0zHBsPZ5p — JERC Centelles (@JERCcentelles) September 20, 2017



Lleida

A #Lleida una de les manifestacions més miltudinàries dels darrers anys. pic.twitter.com/WcPOjlVnRl — Enric Pinyol (@epinyol) 20 de setembre de 2017



Terrassa



Sabadell

#MovilizaciónCataluñaESP Plaça de l’Ajuntament de Sabadell

No hi kap ni una agulla pic.twitter.com/hVEWblyBYc — askari (@askari222) 20 de setembre de 2017

Mataró



Girona

Imatges de la massiva concentració de #Girona de rebuig a les detencions d'avui i reclamant el dret a votar l'1-O. pic.twitter.com/1HqdGA34LL — CatInfo Girona (@Cati_Girona) September 20, 2017

