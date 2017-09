A mesura que la premsa internacional es va fent ressò de l’evolució dels fets a Catalunya comencen a arribar reaccions de polítics europeus.

El president del grup socialdemòcrata al Parlament Europeu, Gianni Pittella, ha expressat ‘preocupació’ pels escorcolls i les detencions de la Guàrdia Civil a Catalunya. En dos piulets, un en italià i un en espanyol, ha demanat una solució ‘política’ a la situació catalana. ‘Estic preocupat pels escorcolls de la Guàrdia Civil. Sí a l’autonomia del govern d’acord amb la constitució’, ha dit. També ha demanat ‘diàleg i una solució política en el marc constitucional’ per resoldre de la tensió. Pittella encapçala el grup on seuen el PSC i el PSOE al Parlament Europeu.

El vice-president del parlament grec, Dima Papadomoulis, ha publicat una sèrie de piulets contra de l’actuació del govern espanyol. Un l’ha fet en català:

La detenció de membres del govern #Catalunya per part d’autoritats espanyoles és deriva molt preocupant. Cal diàleg, no accions ofensives.

El grup de l’Esquerra Unitària Europea – Esquerra Verda Nòrdica (GUE/NGL) al Parlament Europeu també ha condemnat les ‘detencions i escorcolls inacceptables’ a Barcelona. Aquest grup, en què s’integren Podem i IU, ha expressat també a Twitter la ‘solidaritat’ amb els manifestants que es concentren davant el Departament d’Economia i a la plaça de Sant Jaume.

We condemn the unacceptable detentions & raids on institutions in #Barcelona. Solidarity to those protesting today! #movilizacioncatalunaEsp

