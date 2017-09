L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han comparegut a la plaça de Sant Jaume acompanyats pels representants d’UGT i CCOO i centenars de persones per a anunciar que durant els pròxims dies es faria ‘una marató de mobilitzacions’ en defensa de la democràcia.

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han cridat tots els ciutadans de Catalunya a unir-se a les concentracions que a hores d’ara ja apleguen una gentada a la Via Laietana i a la Rambla de Catalunya i han anunciat tres dies de mobilització. També han dit que l’1 d’octubre serà ‘una gran manifestació col·lectiva de defensa de l’autogovern i les institucions’.

Jordi Cuixart ha considerat que, amb l’actuació del govern espanyol i de la Guàrdia Civil, s’havia produït ‘una suspensió de l’autonomia en tota regla’. ‘Fem una crida al poble de Catalunya a defensar allò que és nuclear en la nostra societat, la democràcia i les nostres institucions’, ha afegit. També ha demanat a la UE i a la comunitat internacional que reaccionessin davant de la vulneració dels drets bàsics de la ciutadania. ‘No va poder amb nosaltres el franquisme; no ho farà un estat demofòbic. No podran liquidar el poble de Catalunya’, ha acabat Cuixart.

Per una altra banda, Jordi Sànchez ha fet tres crides. La primera, a mantenir la confiança i la convicció que, mentre el govern no digui el contrari, l’1-O es podrà votar. En segon lloc, ha demanat que la gent surti al carrer i envolti la seu del Departament d’Economia i de la vice-presidència fent una resistència pacífica i no violenta. ‘No ens faran callar ni un jutge, ni un fiscal ni unes quantes dotacions de la Guàrdia Civil’, ha dit. Finalment, ha convocat els ciutadans a convertir aquest cap de setmana ‘en una gran marató d’actes de defensa de la democràcia’.

