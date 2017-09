Queden només tres dies pel referèndum del primer d’octubre. Ahir la Guàrdia Civil va continuar les seves ràtzies contra webs a favor del referèndum i va blocar les pàgines de Crida per la Democràcia i Prèn Partit. Fora del món digital, el TSJC va assumir la investigació contra l’1-O i va demanar a la fiscalia que s’inhibís de fer més diligències sense ordre del tribunal. Tanmateix, manté la voluntat de voler segellar tots els col·legis electorals. Avui, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat la Junta de Seguretat de Catalunya per a tractar la coordinació policíaca al Principat.

Podeu llegir tota la informació d’ahir ací.

10.32 -La carta de Lluís Salvadó i Josep Maria Jové agraint les mostres de suport. ‘Gràcies, gràcies, gràcies’, es titula.

10.30 – El secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, assegura que el seu partit crida a la participació i que creu que la majoria de la militància votarà no.

"Crec que la majoria de la militància de Podem votarà no. Però com a organització el que fem és només cridar a participar" @AlbanoDante76 — PODEM (@podem_cat) September 28, 2017

10.28 – A la conferència de premsa hi ha més de 80 periodistes.

80 periodistes a la roda de premsa del conseller @raulromeva a Brussel.les: no sembla pas, com diu #Rajoy, que l#1O estigui desarticulat! pic.twitter.com/hkQ9GyCfTn — Ramon Tremosa (@ramontremosa) September 28, 2017

10.25 – Comença la conferència de premsa de Raül Romeva a Brussel·les.

🔴 Comença la roda de premsa a Brussel·les del conseller @raulromeva amb corresponsals internacionals. En directe ⬇ https://t.co/1yEqPGKRmV — Exteriors Catalunya (@exteriorscat) September 28, 2017

10.14 – Moral tocada a la premsa de Madrid per la incapacitat de Rajoy amb l’1-O I Per Josep Casulleras.

10.09 – Alfred-Maurice de Zayas, expert independent de l’ONU, proposa que les Nacions Unides organitzin el referèndum de l’1-O.

9.55 – L’activista Julian Assange publica un vídeo sobre cinc coses a fer per evitar la censura de Rajoy.

9.39 – Roger Mas i la Cobla Sant Jordi denuncien que els prohibeixen un concert a Olesa de Montserrat, perquè la sala serà col·legi electoral l’1-O. Per això faran un concert al mateix poble a l’aire lliure i gratuït.

9.33 – La guia per a votar al referèndum del primer d’octubre

9.25 – Empaperem ja té nova web (www.empaperem.ga) després d’esquivar la censura de la Guàrdia Civil.

Evidentment tenim nova web funcionant: https://t.co/HJFOjLG6fa. La replicarem tants cops com ens la tanquin! #StopCensura cc/@censura1oct — 🖨 #Empaperem (@empaperem) September 27, 2017

9.20 – El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha declarat a ‘El Món a RAC1’ que ‘el govern d’Espanya ha fet el pitjor que es pot fer, que és delegar-ho tot a la justícia’. En aquest sentit, ha dit que l’estat no pot retallar les llibertats bàsiques com ara el dret de manifestació com va passar el 20-S. De totes maneres, Iceta afirma que l’estat espanyol ha decidit legítimament que el referèndum no es pot fer.

9.14 – La consellera d’Educació, Clara Ponsatí, garanteix en una carta als directors dels centres educatius que ‘no tindran cap rol ni responsabilitat’ en l’1-O.

9.11 – Agents de la Guàrdia Civil ha retingut una quinzena de persones aquesta nit davant de l’antic institut de Molins de Rei. Entre els retinguts hi havia regidors d’ERC que acabaven de preparar el tram final de la campanya. Els agents no han donat explicacions de la seva actuació i han revisat l’interior de l’institut. Desenes de persones s’han concentrat al lloc dels fets per donar suport als retinguts. Després d’una hora, els agents han abandonat l’institut.

9.09 – Promouen activitats i acampades als col·legis del Bages per a protegir els punts de votació.

9.05 – Solidaritat Obrera explica que els agents que custodien les urnes avisen als treballadors externs de l’Ajuntament de Barcelona que avui no treballen.

ÚLTIMA HORA! La policia municipal custodia el lloc on es guarden les urnes i treballadors externs han estat avisats que avui no treballen. — Solidaritat Obrera (@soliobreracnt) September 28, 2017

9.00 – La geopolítica de la secessió catalana

8.59 – El PP entra en campanya amb un vídeo sobre la ‘hispanofòbia.’

8.58 – El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, difon un vídeo on es veu la impressió de butlletes.

Minerva contra Anubis https://t.co/MTwk7KrA3M — Carles Puigdemont (@KRLS) September 28, 2017

8.45 – Colau envia una carta a una trentena de batlles per alertar-los de l’amenaça contra els drets de Catalunya i demana la mediació de la Comissió Europea per a solucionar el conflicte.

8.40 – Una cinquantena d’estudiants de la UAB tallen la B-30 en sentit Tarragona.

8.46 – Fonts municipals informen que la Guàrdia Civil ha anat als tallers municipals a custodiar les urnes per ordre del TSJC, que demanava que el material electoral no es dirigís als punts de votació.

8.40 – La CNT denuncia que agents de policia segresten urnes municipals a Barcelona.

ATENCIÓ!! Cossos policials ara mateix als tallers municipals de l'Ajuntament de Barcelona al Carrer Perú, estan requisant urnes municipals. — Solidaritat Obrera (@soliobreracnt) September 28, 2017

8.30 – No us en refieu… I Editorial de Vicent Partal

