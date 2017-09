Eren les 8 i 12 minuts del matí quan el cotxe oficial de la presidenta del Parlament de Catalunya arribava a la porta del parlament. Dues portes del cotxe es van obrir gairebé al mateix temps. De la de davant sortia una assistent de la presidenta, que intentava obrir la porta de darrera. Carme Forcadell, però, gairebé ja era fora. La presidenta arribava amb pressa i amb un semblant decidit. Anava a ser un dia complicat, segurament el més difícil de tots.

Quinze hores més tard, quan passaven vint-i-cinc minuts de les onze de la nit, en una dependència del parlament el president Carles Puigdemont es posava dempeus per signar el decret de convocatòria del referèndum del primer d’octubre. Abans l’havien signat tots els consellers i el vicepresident, alguns d’ells sense poder evitar la temptació de la fotografia amb el mòbil.

Entre una escena i l’altra havia passat el dia més important en la història moderna del parlament de Catalunya. Un dia complicat, gairebé un joc d’escacs que va fer perdre els nervis a més d’un. Durant dotze hores llarguíssimes de sessió plenària els grups unionistes ho van intentar tot: van bastir tots els impediments que van saber, van posar tants pals a les rodes com van poder, van retorçar al màxim el reglament del Parlament. Ciutadans, PSC, PP i CSQP, que acabaria partint-se en directe davant tothom, van fer tot el que van saber i se’ls va ocórrer per intentar impedir el que no van poder impedir: l’aprovació de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació.

La signatura acabava solemnement amb els intents de frenar el parlament, però, sorprenentment, no tancava el llarguíssim dia encara perquè immediatament el govern tornava al ple per votar la Sindicatura Electoral i feia una solemne declaració a l’auditori del parlament, tots els consellers en fila amb una senyera i una bandera europea com a única declaració. Mentrestant Junts pel Sí i la CUP registraven la petició per debatre i votar la Llei de Transitorietat. Davant els ulls astorats de molta gent el règim nascut el 1978 de la transició des del franquisme es començava a enderrocar, maó a maó, al parc de la Ciutadella de Barcelona.

El dia començava amb una sorpresa quan la presidenta del Parlament anunciava que havia recusat la totalitat de membres del Tribunal Constitucional. La decisió impedia qualsevol intent d’intervenir en ple debat i, a més, creava una confusió notable en les files del govern espanyol. La llei del constitucional té un buit pel que fa a com es resol un recurs. Si es recusa un jutge els altres decideixen però si es recusen tots la llei no diu com s’ha de resoldre l’afer.

Només començar el plenari Marta Rovira per Junts pel Sí i Anna Gabriel per la CUP demanaven una alteració de l’ordre del dia per tal de votar el referèndum d’autodeterminació. Tal i com era previst això va desencadenar una llarga batalla per la lletra petita del reglament on els grups de l’oposició van anar intentant allargar el temps. A mig matí, però, la compareixença a Madrid d’una desencaixada Soraya Sáenz ja va fer veure que la temuda intervenció del Constitucional no anava a tenir lloc. I si no tenia lloc el camí estava obert.

Carme Forcadell va haver d’imposar la seua autoritat davant els repetits intents filibusters de perdre temps. I ho va fer amb molta generositat, deixant parlar a tothom tantes voltes com fos necessari i reunint la mesa gairebé sempre que se li va demanar. El ple quedava interromput una vegada i una altra però finalment quan la tarda ja era ben entrada no quedaven més recursos ni més opcions i es va fer la crida a votar la llei.

En aquell moment tots els grups van prendre la paraula per explicar el seu sentit de vot i va tenir lloc una de les escenes més impactants del dia. Joan Giner, de Podem, va demanar a la presidenta del parlament repartir el temps destinat a Catalunya Sí que Es Pot. Però el cap del seu grup parlamentari, Joan Coscubiela, es va negar en rodó. Provocant la reacció furibunda de Joan Josep Nuet des del seu seient a la mesa. Nuet (d’EUiA) i tres dels quatre diputats de Podem van abandonar l’hemicicle, deixant sols als diputats d’ICV. La CUP i Junts pel Sí van cedir més tard el seu temps a Albano Dante-Fachin, que el va aprofitar per a dir que ens veiem el primer d’octubre.

En el moment de la votació, com ja era anunciat, PP, Ciutadans i PSC van abandonar l’hemicicle. Els darrers a fer-ho van ser els del PP, que abans van adornar els seus escons amb banderes espanyoles i senyeres. Però, en un gest insòlit, la diputada de Podem Àngels Martínez s’hi va acostar i va retirar les espanyoles mentre la presidenta Forcadell li demanava que no ho fes. Forcadell va reclamar que les banderes espanyoles tornaren al seu lloc però ningú no li va fer cas.

Aprovada la Llei calia esperar encara a la publicació electrònica en el butlletí oficial i immediatament després el govern signava el decret de convocatòria en una sala del mateix parlament. Amb això el referèndum començava a caminar però el govern encara va tornar a l’hemicicle per votar la Sindicatura Electoral i va obrir l’auditori del parlament per dirigir-se solemnement al país.

A aquella hora la premsa espanyola ja no amagava el seu pànic i la seua excitació, arribant a parlar de cop d’estat mentre la premsa internacional destacava que la majoria independentista havia complert amb la seva promesa electoral. En la immensa majoria dels diaris estrangers, com era d’esperar, l’abandonament del ple per tres grups polítics i la pràctica del filibusterisme ni tan sols eren esmentat. Fa uns dies VilaWeb ja ho havia explicat repescant el precedent viscut a Letònia: simplement qui no vota, no compta.

