Després que intervinguessin els portaveus de tots els grups parlamentaris contraris a l’aprovació de la llei del referèndum, la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha demanat la paraula per a denunciar el filibusterisme dels grups de l’oposició, a qui ha acusat ‘d’estirar el reglament per totes bandes’. A més, ha recordat que els procediments utilitzats no eren els que haurien volgut els grups independentistes, sinó un últim recurs després d’haver barrat el pas a totes les altres vies legals que haurien pogut conduir a un referèndum d’autodeterminació.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]