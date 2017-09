‘Senyor Coscubiela, el dret d’autodeterminació no es defensa en la teoria, no consisteix a subordinar la voluntat d’un poble a unes majories parlamentàries que es donen en l’estat que ens nega el dret d’autodeterminar-nos. No consisteix a esperar sine die a esperar que canviïn lleis on no tenim capacitat de modificar-les’. Així ha interpel·lat la diputada de la CUP, Anna Gabriel, al portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, per la posició que ha mantingut alineada amb C’s, PP i PSC de crítica al procediment per votar la llei del referèndum adduint manca de respecte als procediments reglamentaris.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]