El grup de CSQP ha escenificat el trencament en el ple de debat i votació de la llei del referèndun. Just en el moment que es disposava a interenir el president del grup, Lluís Rabell, ha demanat la paraula el diputat de Podem Joan Giner, que ha demanat de poder fer dues intervencions per part de CSQP, expressant les dues sensibilitats diferents sobre el referèndum. La presidenta, Carme Forcadell, ha dit que així podia ser si el portaveu, Joan Coscubiela, accedia a dividir els quinze minuts d’intervenció en dues parts. Però Coscubiela no ho ha volgut.

Això ha indignat Joan Josep Nuet, (EUiA), que des del seu lloc a la mesa ha cridat: ‘Hi poden haver dues intervencions, Coscu!’ I ha acabat marxant del ple. L’han seguit els diputats de Podem, tret de Jéssica Albiach.

Per la seva part, el dirigent de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha explicat la decisió d’abandonar l’hemicicle:

Marxem de l'hemicicle. Una pena que la plurilitat de CSQP es vegi cohartada en un debat tan important. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) September 6, 2017

Giner també ho ha fet:

Defensar la pluralitat sempre. No acallaran la paraula viva. — Joan Giner (@giner_joan) September 6, 2017

