Alguns mitjans internacionals han començat a fer-se ressò del debat i la votació de la llei del referèndum al Parlament de Catalunya. A mesura que s’acosta l’1-O i que es fa evident el xoc de legitimitats, la premsa internacional torna a mirar cap a Barcelona i Madrid.

És el cas de l’agència Reuters, que aquest matí ha tret el títol ‘Catalunya anuncia la llei per a formalitzar el vot de l’1 d’octubre per a sortir d’Espanya’. Hi explica que el govern espanyol considera que el referèndum és il·legal. Així mateix, destaca que les enquestes diuen que la majoria dels catalans volen votar sobre la independència. El South China Morning Post diu ‘Catalunya rumb cap a la col·lisió amb Espanya’ i reprodueix la informació de Reuters.

Al Financial Times hi ha el títol ‘Catalunya desafia Madrid amb la llei del referèndum d’independència’, que explica que la norma causa una col·lisió amb el govern espanyol. En aquest sentit, diu que els recursos judicials contra la llei obligaran el govern a fer un desafiament judicial a l’estat espanyol i reitera el compromís del govern amb l’1-O.

El New York Times publica ‘El parlament fa via cap al vot sobre la independència’ i explica que els diputats voten sobre una llei que pugui dotar les autoritats catalanes de la capacitat de convocar el referèndum de l’1-O després d’anys de desafiament a les autoritats espanyoles. També parla de les amenaces judicials del govern espanyol.

La Reppublica diu: ‘Catalunya accelera el referèndum cap a la independència’. El diari italià recorda la pregunta de l’1-O i diu que marcarà la història d’Espanya. També assenyala que l’aprovació de la llei porta Catalunya a la ‘confrontació decisiva’ amb el govern espanyol i explica que la presidenta del parlament, Carme Forcadell, ha recusat els magistrats del Tribunal Constitucional per ‘falta d’imparcialitat’.

El diari danès Berlingske ha publicat també un article, ‘Una Dinamarca a la Mediterrània’, on comparen Catalunya amb Dinamarca pel que fa a la dimensió del territori, el nombre de parlants i l’economia. Es fa ressò que els líders independentistes comparen en Principat amb el país escandinau i expliquen que l’1-O és un ‘punt de no retorn’.

El diari anglès Daily Mail titula ‘Els legisladors catalans voten la llei del referèndum’ i descriu que els diputats estan sotmesos a ‘grans pressions’. Assegura que l’1-O ha creat una profunda crisi política perquè les autoritats espanyoles han prohibit el referèndum.

La cadena Telesur diu ‘Catalunya aprova el referèndum d’independència d’Espanya’ i destaca que la majoria independentista aprova el marc legal del referèndum i de les noves institucions, entre les quals cita l’agència tributària, la seguretat social, un tribunal suprem i un banc central, mesures recollides a la llei de transitorietat.

