Mossos a l’entrada del Parc de la Ciutadella, Mossos dins el Parc, Mossos a l’entrada del Parlament mateix. La primera imatge, doncs, és que aquí tot són Mossos. I com més policia, ja ho diuen, més sensació de poder. I votar una llei que permet separar-se d’Espanya, és poder. Un cop ets a la porta d’entrada de premsa t’hi trobes, com gairebé sempre, el senyor Gabriel. “Porto més de vint-i-cinc anys treballant aquí. I mai fins ara havia acreditat tants periodistes. Hi sóc des de les set del matí. Centenars. Centenars. Ha estat increïble”.

Premsa estrangera, he de dir, poca.

A la cafeteria t’hi trobes un senyor diputat de la CUP. Optimista. “Sí, crec que avui votarem. Un cop has pres la decisió, què vols. Volien que tinguéssim por abans. Però ara, ara ja van tard”. Al passadís, en canvi, t’hi trobes un assessor del govern. No tant optimista. “Mira, saps quina és la meva por? Que el Tribunal Constitucional declari a Forcadell, i altres membres de la mesa, cessats. I que la presidència vagi a parar a l’Espejo, el membre de Ciutadans de la Mesa. Aquest no el cessaran. I que els lletrats del Parlament diguin que d’acord. Ell lletrats, tu, potser em fan por. Bé, alguns lletrats”.

Per últim, un assessor d’ERC fa l’apunt clarificador final. “Per evitar aquest pas del TC, i que inhabilitin Forcadell, nosaltres hem recusat als membres del TC. Abans de fer cessar Forcadell, ara han de resoldre la recusació. Home, sí, poden resoldre-la avui en mitja hora, i immediatament després fer cessar Forcadell. Però seria passar-se la llei molt per dalt. Però molt eh. Estic content de com ho estem fent, fins ara”.

Forcadell. Als passadissos tots els ulls estan posats en la presidenta Forcadell. “És el seu gran dia. O toca la glòria. O s’enfonsa. La tàctica unionista és filibusterisme pur. Retardar la votació, tecnicismes de la llei, peticions, empares. Tot per evitar que avui es voti. I la feina de Forcadell també serà molt tècnica. Per això l’han tinguda tancada tres dies al costat de Coromines per preparar-la per avui. És el seu dia, certament”

La batalla tècnica de moment inclou el següent: dir que l’admissió a tràmit no es pot acceptar, perquè no l´ha signada el lletrat del parlament. Dir que la llei no es pot votar, perquè no hi ha dictamen del consell de garanties. I la defensa dels independentistes diu que l’admissió a tràmit l’accepta la mesa del parlament, no cap lletrat. I que el dictàmen del consell de garanties sempre es demanarà amb la llei aprovada, no després.

Per això cada vegada la mesa es va reunint. Per la batalla tècnica entre els grups. I per això la sessió d’avui és tant llarga.

El filibusterisme també inclou, fixa’t tu, evitar que la llei es publiqui al DOGC. No pots frenar que s’aprovi la llei? Frena que es publiqui. Això també forma part de la tàctica unionista. M’ho explica a la cafeteria un alt càrrec del govern. “Ja ho sé que ells voldran evitar que la llei es publiqui al DOGC. Així evitarien que la llei fos legal. Veurem si se’n surten. I nosaltres tenim un pla B”.

Visito les estances on hi ha les publicacions del Parlament. Abans de publicar-se al DOGC, s’haurà de publicar aquí. Planta baixa. “Normalment, tardem uns dies. Avui voldran que ho publiquem al cap de deu minuts. I si ve la Guàrdia Civil a impedir-ho, doncs a mi m’hauran de treure a la força”, diu un home de qui no penso dir el nom. “I pensa una altra cosa. Nosaltres, en el fons, podem treballar des de casa. Vull dir que vinguin, que vinguin. Que potser el que publica no és aquí”. No frenar que una llei s’aprovi. Frenar que una llei es publiqui. Aconseguir que una llei s’aprovi. I aconseguir que es publiqui, com sigui. I, de moment, Careme Forcadell ha aconseguit que es votés, i s’aprovés, l’admissió a tràmit. I ha aconseguit que el ple voti i aprovi debatre la llei aquesta tarda.

Així estem al Parlament.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]