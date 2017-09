La reacció dels batlles sobiranistes contra les amenaces de la justícia espanyola ha refermat el compromís del món local amb el referèndum del primer d’octubre, amb el govern i amb els ciutadans. Els 712 batlles citats a declarar, sota amenaça de ser detinguts si no acaten l’ordre, es concentraran dissabte a les dotze del migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, convocats per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM). La concentració serà una mostra de refús de l’actuació de la fiscalia.

Tant bon punt es va saber, ahir al matí, el contingut de l’ordre judicial, desenes de batlles del Principat van expressar la indignació. Alguns altres van reaccionar amb ironia. Però el factor comú fou la fermesa amb el compromís de posar urnes el primer d’octubre. Batlles del PDECat, d’ERC, de la CUP i dels comuns van criticar l’actuació preventiva de la justícia.

La CUP va publicar un comunicat en què assegurava que cap dels seus batlles no aniria a declarar. Aquesta posició va topar amb la dels presidents de les associacions municipalistes, Neus Lloveras i Miquel Buch, que en una conferència de premsa a la tarda van dir que els batlles anirien a declarar perquè no tenien res a amagar.

Després d’atacar dimarts el govern, els membres sobiranistes de la mesa del parlament i el director de TV3 amb tot un seguit de querelles i notificacions judicials, ahir va ser el torn dels batlles. L’estat espanyol vol enviar un missatge clar: qualsevol càrrec públic que col·labori amb l’organització del referèndum rebrà una querella, una notificació judicial o serà citat a declarar. Dues setmanes abans del referèndum, la persecució judicial del govern espanyol s’intensifica com més va més.

