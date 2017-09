Els batlles sobiranistes han reaccionat amb indignació i ironia davant la decisió de la fiscalia de citar tots els batlles que donen suport al referèndum. Molts d’ells han escrit missatges a Twitter rebutjant l’ofensiva judicial de l’estat espanyol i reiterant el seu compromís amb el govern i el referèndum de l’1 d’octubre. ‘Ja saben on trobar-me’ ha estat un dels missatges més repetits.

A més, el batlle de Solsona, David Rodríguez, ha proposat que els 712 batlles investigats pactin una reacció conjunta per a demostrar la força i la unitat que hi ha entorn del referèndum. ‘Si volen fer-nos por, que sàpiguen que no en tenim’, ha declarat a l’ACN.

En els municipis governats per la CUP, el partit ha emès un comunicat que deia que cap batlle cupaire aniria a declarar i animava la resta de partits a fer el mateix.

No tinc consciència d'haver fet cap delicte. Vull q tota #Badalona pugui votar Sí/NO. Deixeu els ajuntaments en pau! https://t.co/X9zBf6S81p — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) September 13, 2017

La demofòbia del govern espanyol no té aturador: volen perseguir i detenir 720 alcaldes/esses x posar urnes 🗳️Indignant! Seguim! #Votarem https://t.co/UB108px4Qo — Miquel Buch (@MiquelBuch) September 13, 2017

Això va de democràcia! Votar no pot ser mai un delicte, sinó un dret dels ciutadans que cal garantir. #alcaldesxlademocràcia pic.twitter.com/SAfXh8UdHE — Albert Batalla (@albertbatalla) September 13, 2017

COM A ALCALDE EM DEC AL POBLE, NO A ELLS. Quina vergonya que fa llegir aquesta notícia, i quina poca feina que tenen. #JoSigno #votarem https://t.co/MKqIS2JU4l — Isaac Peraire Soler (@isaacperaire) September 13, 2017

Detenir 742 alcaldes????

Han embogit!!!

On són les garanties democràtiques de l'estat de dret???? https://t.co/PIXv4B8WQT — Albert Batet (@albertbatet) September 13, 2017

Els alcaldes/ses som les persones elegides democràticament pels nostres veïns/nes que, majoritàriament (+ 80%) volen decidir el seu futur!! https://t.co/943Z6DHtv6 — Manel Solé (@ManelSoleA) September 13, 2017

Tinc molta feina i no puc estar per aquestes tonteries. Qui vulgui parlar amb mi, ja sap on trobar-me #HolaDictadura https://t.co/owomtG8HPD — Eudald (@eudaldcc) September 13, 2017

Com a alcaldessa em dec al poble i als veïns i veïnes que em van donar confiança. Defenso i defensaré la llibertat d'expressió i dret a vot https://t.co/MNSPE1gWEI — Montserrat Fornells (@mfornells) September 13, 2017

Davant l'amenaça dels hereus corruptes del franquisme, serenitat i determinació. — Àlex Garrido Serra (@AlexGarrido_) September 13, 2017

Unitat dels alcaldes i alcaldesses davant els embats de l'Estat.Junts, al costat, no al davant, dels nostres veïns i veïnes #guanyarem — david mascort (@dmascort) September 13, 2017

Els alcaldes tenim el deure d'impedir que els nostres conciutadans puguin expressar-se democràticament? No pas a #ArenysDeMunt #Referèndum pic.twitter.com/HDYKJGhpkb — Joan Rabasseda (@JoanRabasseda) September 13, 2017

Com sempre estic a disposició de les veïnes i veïns per explicar perquè m'investiguen, si és que algú no ho té clar… @vilamaniscle https://t.co/AtI2AkkOCA — Mon Bonaterra (@MonBonaterra) September 13, 2017

Això de detenir alcaldes em sembla una anada d'olla descomunal, defensarem la democràcia ara i sempre! tenim paraula i ens debem al poble 😉! — Dionís Guiteras (@Dionis7vetes) September 13, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]