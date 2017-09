El fiscal general de l’estat espanyol, José Manuel Maza, ha ordenat l’obertura de diligències contra 712 batlles que donen suport i col·laboren amb l’1-O. En una nota dirigida a les fiscalies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, Maza afirma que la llei del referèndum ha estat suspesa pel TC i, per tant, participar en ‘els actes d’organització del referèndum il·legal d’autodeterminació, fa que qualsevol conducta de les autoritats, funcionaris públics o de particular en connivència dels anteriors, dirigida a tal fi, sigui constitutiva pel cap baix dels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons.’

Maza també ha explicitat que la policia judicial, en aquest cas els Mossos d’Esquadra, hauran de detenir ‘en el termini més breu possible’ a tots els batlles que siguin citats i no es presentin a declarar.

La nota de la fiscalia assenyala la web de l’Associació de Municipis per la Independència, perquè ‘hi ha un nodrit grup de batlles que ha signat un decret per a posar a disposició del govern de la Generalitat locals municipals necessaris per organitzar el referèndum‘

Maza, davant del gran nombre de batlles que han anunciat el seu suport a l’1-O, també demana que es prioritzin les citacions dels batlles de les poblacions amb més habitants.

La setmana passada, en l’obertura de l’any judicial, el fiscal general va prometre una resposta ‘ferma i enèrgica’ contra tots actors que s’involucressin en el referèndum del primer d’octubre. Una consulta que va titllar d’il·legal.

