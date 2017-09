L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) es concentraran dissabte a les dotze del migdia a la plaça de Sant Jaume per a mostrar el seu rebuig a les amenaces de la fiscalia espanyola. Els set-cents dotze batlles hi aniran amb les vares.

La presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, ha dit que els batlles aniran a declarar perquè no tenen res a amagar. Lloveras i Buch (ACM) han criticat la decisió de la fiscalia i han explicat que encara no els ha arribat cap citació judicial. Per una altra banda, la CUP ha emès un comunicat en què explica que els seus batlles no aniran a declarar.

Avui desenes de batlles sobiranistes ja han reaccionat a través de Twitter, mostrant rebuig i indignació davant de les advertències de la fiscalia.

