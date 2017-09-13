El fiscal general de l’estat espanyol, José Manuel Maza, ha ordenat l’obertura de diligències contra els 712 batlles que donen suport i col·laboren amb l’1-O. I ha assenyalat que la policia judicial, els Mossos d’Esquadra, hauran de detenir tots els batlles que hagin estat citats i no es presentin a declarar. Són els batlles de tots aquests municipis:
Alt Camp
AIGUAMÚRCIA
ALCOVER
ALIÓ
BRÀFIM
CABRA DEL CAMP
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PONT D’ARMENTERA
EL ROURELL
ELS GARIDELLS
FIGUEROLA DEL CAMP
LA MASÓ
LA RIBA
MONTFERRI
MONT-RAL
NULLES
PUIGPELAT
RODONYÀ
VALLS
VILABELLA
VILA-RODONA
CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP
EMD* PICAMOIXONS
Alt Empordà
AGULLANA
ALBANYÀ
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
BÀSCARA
BIURE
BOADELLA I LES ESCAULES
BORRASSÀ
CABANES
CADAQUÉS
CANTALLOPS
CAPMANY
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
CISTELLA
COLERA
DARNIUS
EL FAR D’EMPORDÀ
EL PORT DE LA SELVA
ESPOLLA
FIGUERES
FORTIÀ
GARRIGÀS
GARRIGUELLA
LA JONQUERA
LA SELVA DE MAR
LA VAJOL
L’ARMENTERA
L’ESCALA
LLADÓ
LLANÇÀ
LLERS
MAÇANET DE CABRENYS
MASARAC
NAVATA
PALAU DE SANTA EULÀLIA
PALAU-SAVERDERA
PAU
PEDRET I MARZÀ
PERALADA
PONT DE MOLINS
PONTÓS
PORTBOU
RABÓS D’EMPORDÀ
ROSES
SANT CLIMENT SESCEBES
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
SANT MORI
SANT PERE PESCADOR
SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES
SIURANA
TERRADES
VENTALLÓ
VILA-SACRA
VILABERTRAN
VILADAMAT
VILAFANT
VILAJUÏGA
VILAMACOLUM
VILAMANISCLE
VILANANT
VILAÜR
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
Alt Penedès
AVINYONET DEL PENEDÈS
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLVÍ DE LA MARCA
EL PLA DEL PENEDÈS
FONT-RUBÍ
LA GRANADA
LES CABANYES
OLÈRDOLA
OLESA DE BONESVALLS
PACS DEL PENEDÈS
SANT CUGAT SESGARRIGUES
SANT LLORENÇ D’HORTONS
SANT MARTÍ SARROCA
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
SANT SADURNÍ D’ANOIA
SANTA FE DEL PENEDÈS
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
SUBIRATS
TORRELAVIT
TORRELLES DE FOIX
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
VILOBÍ DEL PENEDÈS
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
Alt Urgell
ALÀS I CERC
ARSÈGUEL
COLL DE NARGÓ
EL PONT DE BAR
ESTAMARIU
FÍGOLS I ALINYÀ
LA SEU D’URGELL
LES VALLS DE VALIRA
MONTFERRER I CASTELLBÒ
OLIANA
ORGANYÀ
PERAMOLA
RIBERA D’URGELLET
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL
Alta Ribagorça
LA VALL DE BOÍ
Anoia
ARGENÇOLA
CALAF
CAPELLADES
CARME
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
CASTELLOLÍ
COPONS
EL BRUC
ELS HOSTALETS DE PIEROLA
ELS PRATS DE REI
IGUALADA
JORBA
LA LLACUNA
LA POBLA DE CLARAMUNT
LA TORRE DE CLARAMUNT
MASQUEFA
ORPÍ
PIERA
SANT MARTÍ DE TOUS
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
SANT PERE SALLAVINERA
VALLBONA D’ANOIA
VECIANA
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA
Bages
ARTÉS
AVINYÓ
BALSARENY
CALLÚS
CARDONA
CASTELLBELL I EL VILAR
FONOLLOSA
GAIÀ
MANRESA
MARGANELL
MONISTROL DE MONTSERRAT
NAVARCLES
NAVÀS
RAJADELL
SALLENT
SANT FELIU SASSERRA
SANT FRUITÓS DEL BAGES
SANT JOAN DE VILATORRADA
SANT MATEU DE BAGES
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
SANT VICENÇ DE CASTELLET
SANTPEDOR
SÚRIA
TALAMANCA
CONSELL COMARCAL DEL BAGES
EMD* SANT MARTÍ DE TORROELLA
Baix Camp
ALFORJA
ALMOSTER
ARBOLÍ
BOTARELL
CAPAFONTS
CASTELLVELL DEL CAMP
COLLDEJOU
L’ALBIOL
L’ALEIXAR
LA SELVA DEL CAMP
LES BORGES DEL CAMP
MASPUJOLS
MONTBRIÓ DEL CAMP
PRADES
PRATDIP
REUS
RIUDECANYES
RIUDECOLS
RIUDOMS
VILANOVA D’ESCORNALBOU
VILAPLANA
VINYOLS I ELS ARCS
CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
Baix Ebre
ALDOVER
BENIFALLET
CAMARLES
DELTEBRE
EL PERELLÓ
L’ALDEA
L’AMETLLA DE MAR
L’AMPOLLA
PAÜLS
ROQUETES
TORTOSA
XERTA
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
EMD* JESÚS
Baix Empordà
ALBONS
BEGUR
BELLCAIRE D’EMPORDÀ
CALONGE
CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ
COLOMERS
CORÇÀ
CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA
FORALLAC
GUALTA
JAFRE
LA BISBAL D’EMPORDÀ
LA PERA
LA TALLADA D’EMPORDÀ
MONT-RAS
PALAFRUGELL
PALAMÓS
PALAU-SATOR
PALS
PARLAVÀ
REGENCÓS
RUPIÀ
SANT FELIU DE GUÍXOLS
SANTA CRISTINA D’ARO
TORRENT
TORROELLA DE MONTGRÍ
ULLASTRET
VALL-LLOBREGA
VERGES
VILOPRIU
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
EMD* L’ESTARTIT
Baix Llobregat
BEGUES
CASTELLDEFELS
CASTELLVÍ DE ROSANES
COLLBATÓ
CORBERA DE LLOBREGAT
EL PAPIOL
LA PALMA DE CERVELLÓ
MARTORELL
MOLINS DE REI
OLESA DE MONTSERRAT
PALLEJÀ
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT JUST DESVERN
SANT VICENÇ DELS HORTS
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
TORRELLES DE LLOBREGAT
Baix Penedès
BONASTRE
CALAFELL
LA BISBAL DEL PENEDÈS
LLORENÇ DEL PENEDÈS
MASLLORENÇ
SANT JAUME DELS DOMENYS
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS
Barcelonès
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Berguedà
AVIÀ
BAGÀ
BERGA
BORREDÀ
CAPOLAT
CASSERRES
CASTELL DE L’ARENY
CASTELLAR DE N’HUG
CASTELLAR DEL RIU
CERCS
FÍGOLS
GIRONELLA
GISCLARENY
GÓSOL
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
L’ESPUNYOLA
LA POBLA DE LILLET
MONTCLAR
MONTMAJOR
OLVAN
PUIG-REIG
SAGÀS
SALDES
SANT JAUME DE FRONTANYÀ
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
SANTA MARIA DE MERLÈS
VALLCEBRE
VILADA
VIVER I SERRATEIX
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
Cerdanya
ALP
BELLVER DE CERDANYA
BOLVIR
DAS
FONTANALS DE CERDANYA
GER
GUILS DE CERDANYA
ISÒVOL
LLES DE CERDANYA
LLÍVIA
MERANGES
MONTELLÀ I MARTINET
PRATS I SANSOR
PRULLANS
PUIGCERDÀ
RIU DE CERDANYA
URÚS
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
Conca de Barberà
BARBERÀ DE LA CONCA
BLANCAFORT
CONESA
FORÈS
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
LES PILES
LLORAC
MONTBLANC
PASSANANT I BELLTALL
PIRA
ROCAFORT DE QUERALT
SANTA COLOMA DE QUERALT
SARRAL
SENAN
SOLIVELLA
VALLCLARA
VILAVERD
VIMBODÍ I POBLET
CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ
Garraf
CANYELLES
CUBELLES
SANT PERE DE RIBES
SITGES
VILANOVA I LA GELTRÚ
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
Garrigues
ARBECA
BELLAGUARDA
BOVERA
CASTELLDANS
CERVIÀ DE LES GARRIGUES
EL COGUL
EL SOLERÀS
EL VILOSELL
ELS OMELLONS
ELS TORMS
FULLEDA
GRANYENA DE LES GARRIGES
JUNCOSA
JUNEDA
L’ALBAGÉS
L’ALBI
L’ESPLUGA CALBA
LA FLORESTA
LA GRANADELLA
LA POBLA DE CÉRVOLES
LES BORGES BLANQUES
PUIGGRÒS
TARRÉS
VINAIXA
CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES
Garrotxa
ARGELAGUER
BESALÚ
BEUDA
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
LA VALL DE BIANYA
LA VALL D’EN BAS
LES PLANES D’HOSTOLES
LES PRESES
MAIÀ DE MONTCAL
MIERES
MONTAGUT I OIX
OLOT
RIUDAURA
SANT ANIOL DE FINESTRES
SANT FELIU DE PALLEROLS
SANT FERRIOL
SANT JAUME DE LLIERCA
SANT JOAN LES FONTS
SANTA PAU
TORTELLÀ
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Gironès
AIGUAVIVA
BESCANÓ
CAMPLLONG
CANET D’ADRI
CASSÀ DE LA SELVA
CELRÀ
CERVIÀ DE TER
FLAÇÀ
FORNELLS DE LA SELVA
GIRONA
JUIÀ
LLAGOSTERA
LLAMBILLES
MADREMANYA
QUART
SALT
SANT ANDREU SALOU
SANT GREGORI
SANT JOAN DE MOLLET
SANT JORDI DESVALLS
SANT JULIÀ DE RAMIS
SANT MARTÍ DE LLÉMENA
SANT MARTÍ VELL
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX
VILADASENS
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Maresme
ALELLA
ARENYS DE MAR
ARENYS DE MUNT
ARGENTONA
CABRERA DE MAR
CABRILS
CALDES D’ESTRAC
CALELLA
CANET DE MAR
DOSRIUS
EL MASNOU
MALGRAT DE MAR
MONTGAT
ÒRRIUS
PREMIÀ DE DALT
PREMIÀ DE MAR
SANT ANDREU DE LLAVANERES
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
SANT ISCLE DE VALLALTA
SANT POL DE MAR
SANT VICENÇ DE MONTALT
SANTA SUSANNA
TEIÀ
TIANA
TORDERA
VILASSAR DE DALT
VILASSAR DE MAR
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Moianès
CALDERS
CASTELLCIR
CASTELLTERÇOL
COLLSUSPINA
GRANERA
L’ESTANY
MOIÀ
MONISTROL DE CALDERS
SANTA MARIA D’OLÓ
CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
Montsià
ALCANAR
AMPOSTA
LA GALERA
LA SÉNIA
MASDENVERGE
SANT CARLES DE LA RÀPITA
SANT JAUME D’ENVEJA
SANTA BÀRBARA
ULLDECONA
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
EMD* ELS MUNTELLS
Noguera
ÀGER
ALBESA
ALGERRI
ALÒS DE BALAGUER
ARTESA DE SEGRE
BALAGUER
BELLCAIRE D’URGELL
BELLMUNT D’URGELL
CABANABONA
CAMARASA
CASTELLÓ DE FARFANYA
CUBELLS
FORADADA
IVARS DE NOGUERA
LA BARONIA DE RIALB
LA SENTIU DE SIÓ
LES AVELLANES I SANTA LINYA
MENÀRGUENS
MONTGAI
OLIOLA
OS DE BALAGUER
PENELLES
PONTS
PREIXENS
TÉRMENS
TIURANA
TORRELAMEU
VALLFOGONA DE BALAGUER
VILANOVA DE L’AGUDA
VILANOVA DE MEIÀ
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
Osona
ALPENS
BALENYÀ
CALLDETENES
CENTELLES
EL BRULL
ESPINELVES
FOLGUEROLES
GURB
L’ESQUIROL
LES MASIES DE RODA
LES MASIES DE VOLTREGÀ
LLUÇÀ
MALLA
MANLLEU
MONTESQUIU
MUNTANYOLA
OLOST
ORÍS
ORISTÀ I LA TORRE D’ORISTÀ
PERAFITA
PRATS DE LLUÇANÈS
RODA DE TER
RUPIT I PRUIT
SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
SANT BARTOMEU DEL GRAU
SANT BOI DE LLUÇANÈS
SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
SANT JULIÀ DE VILATORTA
SANT MARTÍ D’ALBARS
SANT MARTÍ DE CENTELLES
SANT PERE DE TORELLÓ
SANT QUIRZE DE BESORA
SANT SADURNÍ D’OSORMORT
SANT VICENÇ DE TORELLÓ
SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ
SANTA EUGÈNIA DE BERGA
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
SANTA MARIA DE BESORA
SEVA
SOBREMUNT
SORA
TARADELL
TAVÈRNOLES
TAVERTET
TONA
TORELLÓ
VIC
VIDRÀ
VILADRAU
VILANOVA DE SAU
CONSELL COMARCAL D’OSONA
CONSORCI DEL LLUÇANÈS
EMD* SANT MIQUEL DE BALENYÀ
Pallàrs Jussà
CASTELL DE MUR
CONCA DE DALT
GAVET DE LA CONCA
ISONA I CONCA DELLÀ
LA POBLA DE SEGUR
LA TORRE DE CAPDELLA
LLIMIANA
SALÀS DE PALLARS
SANT ESTEVE DE LA SARGA
SARROCA DE BELLERA
TREMP
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
Pallars Sobirà
ALINS
ALT ÀNEU
ESTERRI D’ÀNEU
ESTERRI DE CARDÓS
LA GUINGUETA D’ÀNEU
LLADORRE
LLAVORSÍ
RIALP
SORIGUERA
SORT
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EMD* SORPE
Pla de l’Estany
BANYOLES
CAMÓS
CORNELLÀ DEL TERRI
CRESPIÀ
ESPONELLÀ
FONTCOBERTA
PALOL DE REVARDIT
PORQUERES
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
SERINYÀ
VILADEMULS
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
Pla d’Urgell
BARBENS
BELL-LLOC D’URGELL
BELLVÍS
CASTELLNOU DE SEANA
EL PALAU D’ANGLESOLA
EL POAL
FONDARELLA
GOLMÉS
IVARS D’URGELL
LINYOLA
MIRALCAMP
MOLLERUSSA
SIDAMON
TORREGROSSA
VILA-SANA
VILANOVA DE BELLPUIG
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
Priorat
BELLMUNT DEL PRIORAT
CABACÉS
CAPÇANES
CORNUDELLA DE MONTSANT
EL MASROIG
EL MOLAR
ELS GUIAMETS
FALSET
GRATALLOPS
LA BISBAL DE FALSET
LA FIGUERA
LA MORERA DEL MONTSANT
LA TORRE DE FONTAUBELLA
LA VILELLA ALTA
LA VILELLA BAIXA
MARÇÀ
MARGALEF
POBOLEDA
PORRERA
PRADELL DE LA TEIXETA
TORROJA DEL PRIORAT
ULLDEMOLINS
CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT
Ribera d’Ebre
BENISSANET
FLIX
GARCIA
GINESTAR
LA PALMA D’EBRE
LA TORRE DE L’ESPANYOL
MIRAVET
MÓRA D’EBRE
MÓRA LA NOVA
RASQUERA
RIBA-ROJA D’EBRE
TIVISSA
VINEBRE
CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE
Ripollès
CAMPDEVÀNOL
CAMPELLES
CAMPRODON
GOMBRÈN
LES LLOSSES
LLANARS
MOLLÓ
OGASSA
PARDINES
PLANOLES
QUERALBS
RIBES DE FRESER
RIPOLL
SANT JOAN DE LES ABADESSES
SANT PAU DE SEGÚRIES
SETCASES
TOSES
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
VILALLONGA DE TER
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Segarra
BIOSCA
CERVERA
ELS PLANS DE SIÓ
ESTARÀS
GRANYANELLA
GRANYENA DE SEGARRA
GUISSONA
IVORRA
LES OLUGES
MASSOTERES
MONTOLIU DE SEGARRA
MONTORNÈS DE SEGARRA
RIBERA D’ONDARA
SANAÜJA
SANT GUIM DE FREIXENET
SANT GUIM DE LA PLANA
TARROJA DE SEGARRA
TORÀ
TORREFETA I FLOREJACS
CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
Segrià
AITONA
ALCANÓ
ALCARRÀS
ALCOLETGE
ALFÉS
ALGUAIRE
ALMACELLES
ALMATRET
ALMENAR
ALPICAT
ARTESA DE LLEIDA
ASPA
BENAVENT DE SEGRIÀ
CORBINS
ELS ALAMÚS
LA GRANJA D’ESCARP
LA PORTELLA
LLARDECANS
MAIALS
PUIGVERD DE LLEIDA
ROSSELLÓ
SARROCA DE LLEIDA
SERÒS
SOSES
SUDANELL
SUNYER
TORRE-SERONA
TORREBESSES
TORREFARRERA
TORRES DE SEGRE
VILANOVA DE SEGRIÀ
VILANOVA DE LA BARCA
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Selva
AMER
ANGLÈS
ARBÚCIES
BREDA
BRUNYOLA
CALDES DE MALAVELLA
FOGARS DE LA SELVA
HOSTALRIC
LA CELLERA DE TER
MAÇANET DE LA SELVA
MASSANES
OSOR
RIELLS I VIABREA
RIUDARENES
RIUDELLOTS DE LA SELVA
SANT FELIU DE BUIXALLEU
SANT HILARI DE SACALM
SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
SANTA COLOMA DE FARNERS
SILS
SUSQUEDA
TOSSA DE MAR
VIDRERES
VILOBÍ D’ONYAR, SALITJA I SANT DALMAI
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Solsonès
CASTELLAR DE LA RIBERA
CLARIANA DE CARDENER
GUIXERS
LA COMA I LA PEDRA
LLOBERA
NAVÈS
ODÈN
OLIUS
PINELL DE SOLSONÈS
PINÓS
RINER
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
SOLSONA
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
Tarragonès
ALTAFULLA
CONSTANTÍ
EL CATLLAR
EL MORELL
ELS PALLARESOS
LA NOU DE GAIÀ
LA POBLA DE MAFUMET
LA POBLA DE MONTORNÈS
LA RIERA DE GAIÀ
LA SECUITA
SALOMÓ
TORREDEMBARRA
VILALLONGA DEL CAMP
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Terra Alta
ARNES
BATEA
BOT
CORBERA D’EBRE
GANDESA
HORTA DE SANT JOAN
EL PINELL DE BRAI
LA FATARELLA
LA POBLA DE MASSALUCA
PRAT DE COMTE
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA
Urgell
AGRAMUNT
ANGLESOLA
BELLPUIG
CASTELLSERÀ
CIUTADILLA
ELS OMELLS DE NA GAIA
GUIMERÀ
LA FULIOLA
MALDÀ
NALEC
PREIXANA
PUIGVERD D’AGRAMUNT
TÀRREGA
TORNABOUS
VERDÚ
CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
Vallès Occidental
CASTELLBISBAL
CERDANYOLA DEL VALLÈS
GALLIFA
MATADEPERA
RELLINARS
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SANT LLORENÇ SAVALL
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
SENTMENAT
TERRASSA
ULLASTRELL
VACARISSES
VILADECAVALLS
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
EMD* BELLATERRA
EMD* VALLDOREIX
Vallès Oriental
AIGUAFREDA
BIGUES I RIELLS
CALDES DE MONTBUI
CAMPINS
CÀNOVES I SAMALÚS
CARDEDEU
FIGARÓ-MONTMANY
FOGARS DE MONTCLÚS
GUALBA
L’AMETLLA DEL VALLÈS
LA GARRIGA
LA ROCA DEL VALLÈS
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
LLIÇÀ DE VALL
LLINARS DEL VALLÈS
MARTORELLES
MONTMELÓ
MONTSENY
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT CELONI
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
SANT FELIU DE CODINES
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
SANT PERE DE VILAMAJOR
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
TAGAMANENT
VALLGORGUINA
VALLROMANES
VILALBA SASSERA
VILANOVA DEL VALLÈS
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
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