Eurodiputats de partits diversos, personal diplomàtic d’ambaixades a Brussel·les, del Comitè de Regions, de consultories i think tanks omplen de gom a gom aquest vespre la sala més gran del Parlament Europeu, amb capacitat per a tres-cents cinquanta assistents. Hi han acudit per a escoltar la conferència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vice-president, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva. Tots tres han estat rebuts amb una ovació quan han arribat. Minuts abans de començar l’acte ja hi havia gent dreta als passadissos de la sala.

Més informació:

—VÍDEO en directe de la conferència.

—Crònica: La delegació catalana ja assoleix a Brussel·les un ressò que Madrid no volia

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]