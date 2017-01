‘Podeu estar segurs que aquest any 2017 Catalunya decidirà lliurement el seu futur mitjançant un referèndum legítim, legal, amb totes les garanties democràtiques, eficaç i vinculant’, ha acabat dient el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la conferència al Parlament Europeu davant centenars d’assistents en la sala d’actes més gran de la institució. La sala, amb una capacitat per a tres-centes cinquanta persones, no podia encabir tothom, i gairebé hi havia tanta gent dreta com asseguda.

Entre tanta gent, a més d’una representació significativa de catalans de partits i entitats, hi havia una quarantena d’eurodiputats i assistents d’eurodiputats de tots els colors polítics; mig centenar de persones de personal d’ambaixades de diversos estats i una vintena de periodistes internacionals, segons han confirmat fonts de l’organització.

Ha estat significativa per exemple l’assistència de l’eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes (http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28306/ANA_GOMES_home.html); de l’eurodiputada flamenca del Grup dels Conservadors i Reformistes Helga Stevens (http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125105/HELGA_STEVENS_home.html) i de l’eurodiputat hongarès del grup del Partit Popular Europeu Laszlo Tokes (http://www.europarl.europa.eu/meps/en/39726/LASZLO_TOKES_home.html), ex-vicepresident de l’Eurocambra; en aquest últim cas, malgrat la pressió i la crida al boicot del portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons.

I el missatge que Puigdemont els ha adreçat (la primera part en català, la segona en francès i la cloenda en anglès) ha estat clar. Ha exposat el caràcter pacífic del moviment independentista català i la legitimitat de la demanda d’un referèndum, i ha recordat fil per randa que la reivindicació s’ha anat fonamentant des de la sentència contra l’estatut per part del TC del 2010 : ‘Va significar un abans i un després per a una majoria de catalans. Va representar la fi d’una etapa i la constatació de la necessitat imperiosa d’obrir un nou camí. L’encaix de Catalunya a Espanya era impossible.’

Puigdemont ha explicat que el referèndum havia estat una demanda de la ciutadania aquests últims anys, però el govern de la Generalitat sempre ha topat amb la negativa rotunda de l’estat espanyol. ‘Hem defensat i continuem defensant que la celebració del referèndum és viable jurídicament i que el problema és només de manca de voluntat política.’ I ha afegit: ‘Resulta significatiu que els qui anem a favor de la independència demanem que tothom pugui votar i expressar la seva posició, mentre que l’estat espanyol no és que defensi la posició del no, sinó que defensa que no es voti, que no se’n pugui parlar. El contrast és flagrant.’

Però Puigdemont ha insistit que tindria la porta oberta fins al darrer moment per a pactar el referèndum amb l’estat espanyol: ‘Aquesta oferta de diàleg i de cerca del consens continuarà oberta fins al darrer dia. Estem disposats a parlar de tot: de la pregunta, la data, els requisits de participació, el percentatge necessari de l’opció guanyadora… Estem asseguts a la taula de negociació i no ens n’aixecarem fins al darrer dia. L’oferta de diàleg és permanent.’

Tanmateix, el president ha volgut deixar clar que el govern no s’aturarà si l’executiu espanyol continua ‘obstinat en el no’. I ha afirmat: ‘Tal com em vaig comprometre al parlament al setembre, com a màxim el mes de setembre del 2017 Catalunya celebrarà un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya. Si és pactat, molt millor, així ho preferim. Si no pot ser, manifestem que l’organitzarem igualment. No pot ser que la intransigència sigui la que s’imposi.’

En la part final del discurs, he exposat que la proposta catalana de referèndum és europeista perquè si Catalunya esdevé un nou estat, serà en el marc de la UE. ‘Les primeres passes de la República Catalana seran fetes amb les regles de joc de la Unió Europea. No considerem cap altra possibilitat.’

Llegiu ací el discurs complet de Puigdemont:

Europa no pot ser el problema

El conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, en el seu discurs, ha intentat encaixar el procés català en la situació complicada que viu Europa, marcada per situacions com el Brexit i la crisi econòmica grega: ‘Avui Europa no pot aclucar els ulls a aquestes realitats, s’hi juga la seva credibilitat. Per això Europa se la juga també a Catalunya, perquè Europa haurà de decidir i seria impensable que no escollís la democràcia.’ I encara ha afegit: ‘Brussel·les ha de demostrar que les reclamacions dels ciutadans de tota la Unió són escoltades i enteses, que les seves opinions són importants i que la Unió Europea és el fòrum adequat per a encarar-les. Altrament, la Unió Europea seria vista com una part del problema i no de la solució, la qual cosa podria debilitar-la.’

La viabilitat econòmica de Catalunya

Al seu torn, el vice-president i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, ha centrat la intervenció en la situació econòmica de Catalunya i la viabilitat com a país independent. Junqueras ha aportat dades per a il·lustrar per què Catalunya, en molts aspectes, ha estat una excepció en un context de crisi econòmica i poc creixement generalitzat.

En un repàs dels principals sectors de l’economia catalana, ha parlat de les exportacions: ‘Les exportacions per cap de Catalunya són a la novena posició de la Unió Europea’, ha recordat. Així mateix, pel que fa a la indústria, ha fet referència a la capacitat d’adaptació del país a les fluctuacions de l’economia. És per això, ha dit Junqueras, que en aquesta etapa de crisi la indústria catalana ha pogut continuar creixent. Tanmateix, ha deixat clar que la competitivat catalana té límits, com ara el cost de l’electricitat a l’estat espanyol o els retards sistemàtics del corredor mediterrani.

Junqueras també ha fet referència a la desocupació, un dels principals problemes de Catalunya. Malgrat això, ha reivindicat l’augment de la competitivitat i la innovació d’un model econòmic català basat en l’alta productivitat; ha defensat la bona posició de les universitats i el paper del turisme, ‘un sector estratègic’ que creix; i, finalment, ha dedicat uns minuts a repassar la tasca del govern de la Generalitat en matèria econòmica.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]