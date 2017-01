En una sala plena de gom a gom i sabent a quin auditori s’adreçava, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha posat l’èmfasi en la necessitat que Europa prengui part en la resolució del conflicte català. ‘En aquesta qüestió el que hi ha en joc no és la independència, sinó la democràcia, i ja no afecta els qui som partidaris d’un estat propi, sinó tots i cadascun dels ciutadans que creuen, que creiem, en la llibertat. És, per tant, i ho vull dir de manera clara aquí, un problema europeu. I Europa no podrà mirar cap a una altra banda. Europa ha de ser part de la solució.’

‘Podeu estar segurs que aquest any 2017 Catalunya decidirà lliurement el seu futur mitjançant un referèndum legítim, legal, amb totes les garanties democràtiques, eficaç i vinculant’, ha acabat dient el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la conferència al Parlament Europeu davant centenars d’assistents en la sala d’actes més gran de la institució. La sala, amb una capacitat per a tres-centes cinquanta persones, no podia encabir tothom, i gairebé hi havia tanta gent dreta com asseguda.

Entre els assistents, hi havia eurodiputats de partits diversos, personal diplomàtic, de consultories i think tanks, i un grup nombrós de mitjans de comunicació internacionals. I el missatge que Puigdemont els ha adreçat (la primera part en català, la segona en francès i la cloenda en anglès) ha estat clar. Ha exposat el caràcter pacífic del moviment independentista català i la legitimitat de la demanda d’un referèndum, i ha recordat fil per randa que la reivindicació s’ha anat fonamentant des de la sentència contra l’estatut per part del TC del 2010 : ‘Va significar un abans i un després per a una majoria de catalans. Va representar la fi d’una etapa i la constatació de la necessitat imperiosa d’obrir un nou camí. L’encaix de Catalunya a Espanya era impossible.’

Puigdemont ha explicat que el referèndum havia estat una demanda de la ciutadania aquests últims anys, però el govern de la Generalitat sempre ha topat amb la negativa rotunda de l’estat espanyol. ‘Hem defensat i continuem defensant que la celebració del referèndum és viable jurídicament i que el problema és només de manca de voluntat política.’ I ha afegit: ‘Resulta significatiu que els qui anem a favor de la independència demanem que tothom pugui votar i expressar la seva posició, mentre que l’estat espanyol no és que defensi la posició del no, sinó que defensa que no es voti, que no se’n pugui parlar. El contrast és flagrant.’

Però Puigdemont ha insistit que tindria la porta oberta fins al darrer moment per a pactar el referèndum amb l’estat espanyol: ‘Aquesta oferta de diàleg i de cerca del consens continuarà oberta fins al darrer dia. Estem disposats a parlar de tot: de la pregunta, la data, els requisits de participació, el percentatge necessari de l’opció guanyadora… Estem asseguts a la taula de negociació i no ens n’aixecarem fins al darrer dia. L’oferta de diàleg és permanent.’

Tanmateix, el president ha volgut deixar clar que el govern no s’aturarà si l’executiu espanyol continua ‘obstinat en el no’. I ha afirmat: ‘Tal com em vaig comprometre al parlament al setembre, com a màxim el mes de setembre del 2017 Catalunya celebrarà un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya. Si és pactat, molt millor, així ho preferim. Si no pot ser, manifestem que l’organitzarem igualment. No pot ser que la intransigència sigui la que s’imposi.’

En la part final del discurs, he exposat que la proposta catalana de referèndum és europeista perquè si Catalunya esdevé un nou estat, serà en el marc de la UE. ‘Les primeres passes de la República Catalana seran fetes amb les regles de joc de la Unió Europea. No considerem cap altra possibilitat.’

