El PSOE va dir ahir que era partidari de retirar les urnes del referèndum del primer d’octubre, aplicant la teoria que si saps que una cosa es farà servir per cometre un delicte l’has de llevar abans el delicte no es cometa. Jo tenia un cert respecte per Margarita Robles, malgrat tot, però ahir li’l vaig perdre completament. No solament perquè la vaig veure arrenglerada amb la dreta més extrema, sinó sobretot perquè vaig sentir com negava els principis que sempre havia defensat. Per exemple, que has de jutjar els fets i no les intencions. Ja fa anys que vaig pronosticar que el PSOE acabaria en aquest pou tan profund on s’ha instal·lat. Em sap greu haver-la encertada tant.

Siga com siga, la polèmica és força interessant. El PP està completament desconcertat. No sap què fer. Al govern espanyol hi ha una divisió profunda sobre la manera d’actuar. I l’estat, els alts funcionaris, les plomes desbocades i les classes extractives viuen en estat de xoc des de dissabte, quan sembla que a l’últim van entendre que el país de fantasia que els venien Jorge Moragas i Alícia Sánchez-Camacho era simplement un bluf. L’espectacle de Xavier Albiol invocant el 155 quan el seu partit ja ha dit que no el podia aplicar ho explica tot. Quin descontrol i quin poc rigor…

Però si realment els ha passat pel cap de retirar urnes i això no és tan solament propaganda, aleshores és que han perdut el senderi. Perquè com pensen fer-ho? Qui hi enviaran, a retirar-les? Si comptaven amb els Mossos ja haurien de saber que ells mateixos han barrat el pas a qualsevol possibilitat després d’haver-los omplert de ‘merda’ –Trapero dixit– mentre el país els omplia de flors. I doncs què? Com pensen retirar-les, 8.000 urnes repartides per 948 municipis? Amb quina força pública? S’atreviran a enviar algú a endur-se-les sabent que les forces policíaques de Catalunya les defensaran i els votants també? Què faran quan se n’emporten una i n’aparega una altra, amb tota la premsa mundial mirant-s’ho? I no se n’adonen que si ho fan hauran de retirar-les totes vuit mil i les que puga haver-hi de més? Si se’n descuiden una el resultat d’aquella sola urna serà el resultat del referèndum.

Però, sobretot, i després què? Què es pensen que passarà amb les relacions entre Catalunya i Espanya al cap d’una hora, d’un dia, d’un mes, d’un any, d’una dècada?

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]