Us oferim tres-centes novetats literàries, la majoria editades aquests primers mesos del 2017 per una vuitantena d’editorials diferents, i que podeu trobar a les llibreries. Són propostes per ajudar-vos a escollir aquell llibre més escaient de cara a Sant Jordi. Hem establert un ordre temàtic, per facilitar la cerca i per mostrar algunes tendències que es dibuixen enguany.

UNA PRIMERA TRIA

Raül Garrigasait, Els estranys (Edicions de 1984)

Tina Vallès, La memòria de l’arbre (premi Llibres Anagrama)

Jordi Lara, Mística conilla (Edicions de 1984)

Joan-Lluís Lluís, El navegant (Proa)

Joan Daniel Bezsonoff, La ballarina de Berlín (Empúries)

Marc Pastor, Farishta (Amsterdam)

Mercè Ibarz, L’amic de la finca roja (Tusquets)

Jaume Cabré, Quan arriba la penombra (Proa)

Dolors Miquel, El guant de plàstic rosa (premi Ausiàs March, Edicions 62)

Maria Cabrera, La ciutat cansada (premi Carles Riba, Proa)

Joan Sales, Incerta Glòria (Club Editor)

Per Petterson, Sortir a robar cavalls. Traducció de Carolina Moreno (Club Editor)

Francesco Petrarca, Cançoner. Traducció de Miquel Desclot (Proa)

VEUS QUE S’ENFORTEIXEN

Sergi Pons Codina, Dies de ratafia (Edicions de 1984)

Max Besora, Aventures i desventures de Joan Orpí fundador de la Nova Catalunya (Males Herbes)

Martí Sales, La cremallera (Males Herbes)

Roger Pelàez, Hegemonia persecutòria (Males Hebes)

Anna Carreras, Encén el llum (Labreu)

Anna Carreras, Fes-me la permanent (El Cep i la Nansa)

Miquel Martín i Serra, El riu encès (El Cep i la Nansa)

Miquel Mas Ferrà, Llums de tardor (el Gall)

VEUS CONSOLIDADES

Ponç Puigdevall, Il·lusions elementals (premi Joanot Martorell, Edicions 62)

Lluís-Anton Baulenas, Amics per sempre (premi Ciutat d’Alzira, Bromera)

Josep Franco, La vida és dura (premi Andròmina, 3i4)

Joan Carreras, La dona del cadillac (Proa)

Valentí Puig, El bar de l’AVE (Proa)

Margarida Aritzeta, La filla esborrada (Capital Books)

Isidre Grau amb La ciutat dels solitaris (Gregal)



NOVES VEUS

Jordi Amor, El forat (premi Documenta, l’Altra)

Elisabet Riera, Llum (L’Altra)

Jesús Lana, La germana gran (premi Els lectors de la Odissea, La Magrana)

Josep Busquets, La gramola de l’Edèn (premi Gregal de novel·la)

Àlex Gombau, Carrers salvatges (Angle editorial)

Teresa Muñoz, Des del balcó (Amsterdam)

Roger Coch, Udzu (Males Herbes)

Òscar Mercadé, L’iceberg de la punta (El Cep i la Nansa)

Àngel Vallverdú Rom, No es poden donar tants llangostos a la sibeca (premi Sebastià Juan Arbó 2016, Cossetània)



SERAN DELS MÉS VENUTS

Rafael Nadal, La senyora Stendhal (Columna)

Pilar Rahola, Rosa de cendra (premi Ramon Llull, Planeta)

Xavier Bosch, Nosaltres dos (Columna)

David Cirici, El setè àngel (premi Sant Jordi, Proa)

Sílvia Soler, Els vells amics (Columna)

Gemma Ruiz, Argelagues (Proa)

Albert Espinosa, El que et diré quan et torni a veure (Rosa dels vents)

Jordi Basté i Marc Artigau, Un home cau (Rosa dels vents)

R.J. Palacio, Tots som Wonder. Traducció d’Imma Falcó (La Campana)



MÉS COLLITA PRÒPIA

Xavier Theros, La fada negra (premi Josep Pla, Destino)

Maria Carme Roca, La noia del club (Bromera)

Jaume Puig, El veler magenta (premi Just M. Casero, Empúries)

Emma Vilarasau i Montse Barderi, Camí d’anada i tornada (Columna)

Miquel Fañanàs, Bonastruc, el jueu (Columna)

Núria Valentí Arbós, Novembre (premi de novel·la curta Celler de Lletres, Meteora)

Francesca Aliern, Negre estalzí (Cossetània)

Jeroni Muñoz Soler, El torb sobre el mar (Premi Vila de Puçol, Onada edicions)

Maria Lluïsa Amorós, El retorn de l’Àngela (Onada edicions)



LA FORÇA DEL CONTE

Joan Jordi Miralles, La intimitat de les bèsties (premi Marian Vayreda, Empúries)

Guillem Frontera, Els plaers i les virtuts (Ensiola)

Muriel Villanueva, Nines (Males Herbes)

Jenn Díaz, Vida familiar (premi Mercè Rodoreda, Proa)

Alba Dalmau, Estàndards (premi Vila d’Ascó, Angle Editorial)

Òscar Andreu, Com es bull una granota i altres relats (Contra)

Jordi Romeu, Honor de poble poble (premi narrativa breu Andorra, Pagès editors)

Diversos autors, Sangassa (AdiA)

Diversos autors, Risc. Antologia de contes a càrrec de Ricard Ruiz Garzón (Rata)

Nahman de Bratslav, Contes cabalístics. Edició i traducció de Joan Ferrer i Jordi Sidera (Fragmenta)



LA FORÇA DEL TEATRE

Wajdi Mouawad, La sang de les promeses (Litoral, Incendis, Boscos i Cels). Traducció de Cristina Genebat i Raimon Molins (Periscopi)

Marta Buchana, Una família normal (Bromera)

David Plana, Els encantats (Comanegra/Institut del Teatre)

Marc Rosich, A tots els que heu vingut (Arola Editors)

Harold Pinter, Vells temps / Cendres a les cendres. Traducció de Joan Sallent (Comanegra/Institut del Teatre)

Roland Schimmelpfenning, La Peggy Pickit veu la cara de déu. Traducció de (Lleonard Muntaner)

Ismael Bereje Guidault, Stokholm (premi de teatre Ciutat de Saagunt, Onada edicions)

Davide Carnevali, Actes obscens en espai públic. Traducció de – (Arola Editors)



LA FORÇA DE LA NOVEL·LA NEGRA

Sebastià Bennasar, L’imperi dels lleons (Alrevés/Crims.cat)

Màrius Moneo, Tocar el dos no és tan senzill (Alrevés/Crims.cat)

Jordi de Manuel, Mans negres (Pagès editors)

Rafael Vallbona, Tros (premi Ferran Canyemeres, Pagès editors)

Marc Pons, La caixa negra (Pagès editors)

Ramon Usall, Seixanta-vuit (detectiu Rafel Rovira) (Pagès editors)

Josep M. Quintana, La noia que va sortir d’un quadre de Botticelli (Pagès editors)

Andreu Claret, Venjança (Columna)

Salvador Casas, Samba per a un difunt (Gregal)

Salvador Balcells, Els crims del convent (Gregal)

Pierre Lemaitre, Recursos inhumans. Traducció d’Albert Pejó (Bromera)

Benjamin Black (John Banville), Fins i tot els morts. Traducció d’Eduard Castaño (Bromera)

Jo Nesbo, La set. Traducció de Meritxell Salvany i Núria Parés (Proa)

Hjorth & Rosenfeldt, Morts prescindibles (Serie Bergman). Traducció de Jordi Boixadós (Columna)

Petros Márkaris, Offshore (sèrie Kostas Kharitos). Traducció de Montserrat Franquesa Gòdia (Tusquets)

Donna Leon, Restes mortals. Traducció de Núria Parés Sellarès (Edicions 62)

Andrea Camilleri, No em toques. Traducció de Pau Vidal (Edicions 62)

Andrea Camilleri, Un cau d’escurçons. (sèrie Montalbano). Traducció de Pau Vidal (Edicions 62)

Antonio Manzini, Sol de maig. Traducció de – (Salamandra)

Donald Ray Pollock, El banquet celestial. Traducció de (Empúries)

Shari Lapena, La parella del costat. Traducció de – (Rosa dels vents)

J.P. Delaney, La noia d’abans. Traducció d’Immaculada Estany Morros (Rosa dels vents)

Stephenie Meyer, La química. Traducció de – (Rosa dels vents)

AUTORS COMMEMORATS I RECUPERACIONS

Josep Palau i Fabre, Contes despullats. Pròleg de Julià Guillamon (Proa)

Prudenci Bertrana, El vagabund. Edició a cura de Guillem Molla (Edicions de la ela geminada)

Shakespeare, Versions a peu d’obra. Traducció de Joan Sellent (Núvol)

Shakespeare, Tria d’obres. Traducció de Miquel Desclot (Proa)

Shakespeare, La violació de Lucrècia. Traducció de Salvador Oliva (Ara Llibres)

Shakespeare, Tots els sonets. Traducció de Gerard Vergés. Edició i epíleg de D. Sa, Abrams (Adesiara)

Llorenç Moyà, Poesia escollida. Edició a cura de Miquel Àngel Vidal (Ensiola)

M. Àngels Anglada, Sandàlies d’escuma (L’Avenç)

Alexandre Cirici Pellicer, L’escultura catalana (Quaderns Crema)



CLÀSSICS I PROVOCADORS

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Versió de Josep Vicent Miralles i Il·lustracions de Paula Bonet (Llibres de la Drassana)

Ramon Llull, Llibre de meravelles. A cura d’Anthony Bonner (Editorial Barcino)

Petroni, Satiricon. Traducció de Sebastià Giralt (Adesiara)

Sòfocles, Antígona. Electra. Traductor Carles Riba. Col·laborador Raül Garrigasait (Editorial Barcino)

Els antievangelis jueus. Traducció de Manuel Forcano (Adesiara)

Samuel Johnson, La història de Rasselas, príncep d’Abissínia. Traducció de Victòria Alsina (Adesiara)

L’escena antiga. Introducció de Joan Casas. Traducció de Roser Homar i Esther Artigas (Adesiara)



TRADUCCIONS

Georges Perec, L’Eclipsi. Versió d’Adrià Pujol Cruells (L’Avenç)

Lutz Seiler, Kruzo. Traducció de Joan Ferrarons (Club Editor)

Carson McCullers, Frankie Addams. Traducció de Jordi Martín Lloret (L’Altra Editorial)

Ali Smith, L’accidental. Traducció de Dolors Udina (Raig Verd)

Sorj Chalandon, Professió del pare. Taducció de Josep Alemany (Edicions de 1984)

Natalia Ginzburg, La ciutat i la casa. Traducció de Meritxell Cucurella-Jorba (Club editor)

Natalia Ginzburg, Ha anat així. Traducció d’Alba Dedeu (Edicions de la Ela Geminada)

Serguei Dovlàtov, El parc. Traducció de Miquel Cabal Guarro (Labreu)

Denise Desautels, Una felicitat imposada. Traducció d’Antoni Clapés (Labreu)

Ian McEwan, Closca de nou. Traducció de Jordi Martín Lloret (Llibres Anagrama)

Jean Echenoz, Enviada especial. Traducció d’Anna Casassas (Raig verd)

Ngũgĩ wa Thiong’o, Somnis en temps de guerra. Traducció de Josefina Caball (Raig verd)

Han Kang, La vegetariana. Traducció de Jo Mihwa (Rata)

Viet Thanh Nguyen, El simpatitzant. Traducció de Mercè Santaularia (premi Pulitzer, Empúries)

Olivier Bourdeaut, Esperant míster Bojangles. Traducció de Yannick Garcia (Salamandra)

Yasmina Reza, Babilònia. Traducció d’Oriol Sánchez Vaqué (Llibres Anagrama)

Pauline Dreyfus, Són coses que passen. Traducció de Marta Marfany (Llibres Anagrama)

Joost de Vries, La república. Traducció de Maria Rosich (Llibres Anagrama)

Maggie O’Farrell, Aquest deu ser el lloc. Traducció de Marc Rubió (L’Altra)

Jenn Díaz, Belfondo. Traducció de la mateixa autora (Amsterdam)

Care Santos, Mitja vida. Traducció de la mateixa autora (premi Nadal, Columna)

Gabi Martínez, Les defenses. Traducció d’Albert Torrescasana (Catedral)

Stefan Zweig, El canelobre enterrat. Traducció de Carme Gala (Edicions de la Ela Geminada)

Stefan Zweig, Clarissa. Traducció de Joan Fontcuberta (Quaderns Crema)

Alexandre Dumas, El comte de Montecristo. Traducció de Jesús Moncada (Edicions 62)

Selma Lagerlöf, El carrerter. Traducció de Carolina Moreno Tena (Adesiara)

Iris Murdoch, El mar, el mar. Traducció de Laura Baena (Edicions de 1984)

Catherine Poulain, L’home de mar. Traducció de Mia Tarradas (Edicions de 1984)

Kent Haruf, Nosaltres en la nit. Traducció d’Anna Turró Armengol (Angle editorial)

J. M. Coetzee, Els dies d’escola de Jesús. Traducció de Dolors Udina (Edicions 62)

Frank Baker, El misteri de la senyoreta Hargreaves. Traducció de Dolors Udina (Viena)

Kim Ae-ran, Corre, pare, corre! Traducció de Mihwa Jo Jeong i Alba Conill (Godall edicions)

Jirí Weil, Viure amb una estrella. Traducció de Jaume Creus (Viena)

Leïla Slimani, Una dolça cançó. Traducció de (premi Goncourt, Bromera)

Dario Fo, De sang gitana. Traducció de (Bromera)

Jessie Burton, La musa. Traducció de Jordi Boixadós (Amsterdam)

David Foenkinos, La biblioteca dels llibres rebutjats. Traducció de Mercè Ubach (Edicions 62)

Yanick Lahens, Bany de lluna. Traducció de Núria Petit (Quaderns Crema)

Larry Tremblay, El camp de tarongers. Traducció de (Gregal)

Dory Sontheimer, La vuitena caixa. Traducció de – (Capital Books)

Martha Batalha, La vida invisible de l’Eurídice Gusmão. Traducció de Pere Comellas (Capital Books)

Nell Leyshon, Color de llet. Tradició de Jordi Martín Lloret (Angle)

Pierluigi Cappello, Aquesta llibertat. Traducció d’Oriol Sánchez (Catedral)



PENSAMENTS

Zygmunt Bauman, Retrotopia. Traducció de Josep Sampere (Arcàdia)

Lluís Solà, Llibertat i sentit (Edicions de 1984)

Lluís Duch, L’exili de Déu (Fragmenta)

Carles Hac Mor, Escriptures alçurades (Rata)

Jaume Subirana, Cafarnaüm (premi Ciutat d’Alzira d’assaig, Bromera)

Jordi Casassas, La voluntat i la quimera (Pòrtic)

Teresa Forcades, Els reptes del papa Francesc (Viena)

Francesc Orteu, Pensa (Catedral)



PERIODISME I LITERATURA

Joan Fuster, Fuster per a ociosos. Una antologia de Xavier Aliaga (Sembra Llibres)

Svetlana Aleksiévitx, Últims testimonis. Traducció de Marta Rebón (Raig verd)

Julià Guillamon, El sifon de can Sitra (Comanegra)

Màrius Serra, D’on trec el temps (Empúries)

Empar Moliner, De què fuges, qui et persegueix? (Columna)

Xavier Lloberas El mirall dels llibres (Diputació de Girona)

Narcís-Jordi Aragó i Masó, Escriure i viure. 20 anys de columnes (1993-2013). (Curbet edicions)

Carles Porta, Tor. Tretze cases i tres morts (nova edició) (La Campana)



DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA

Siddhartha Mukherjee, El gen. Una història íntima. Traducció de Xavier Pàmies (La Campana)

Manel Esteller, No sóc el meu ADN (La Magrana)

David Bueno, Neurociència per educadors (Associació de Mestres Rosa Sensat)

Jo Marchant, Cura’t des de dins. Traducció d’Alexandre Gombau. (Angle)

Andreu Escrivà, Encara no és tard. Claus per a entendre el canvi climàtic (premi divulgació científica estudi general, Bromera)

Jordi Pigem, Àngels i robots. La interioritat humana en la societat hipertecnològica (Viena)

Anna Priscila Magrinà, Tot està connectat (Angle)



DIVULGACIÓ HISTÒRICA I CULTURA POPULAR

Eduard Mira, El tinent anglès (Llibres de la Drassana)

Domènec Jofresa, De l’estadi a la trinxera (Gregal)

Josep Puigsech, La Revolució Russa i Catalunya (Eumo)

Antoni Tugores Manresa, Moriren dues vegades (Lleonard Muntaner)

Antoni Cisteró, Fill de la memòria (Cossetània)

Vicent Galiana i Cano, Tupamaros, del fusell al Parlament (1966-2016). Pròleg de Lucía Topolansky (Tigre de Paper)

Armand Puig i Tarrech, Església i comunitats jueves i cristianes en el món bíblic i postbíblic (Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

Maria Colli Pigem, Al Paranimf! La primera revolta estudiantil (Editorial Base)

Paco Villar, La Criolla (Comanegra)

Jorge Carrión, Barcelona, el llibre dels passatges (Galaxia Gutenberg)

Raquel Lacuesta i Xavier González, El modernisme perdut. Sants. Les Corts (Editorial Base)

Mateu Barba, Un palau de Barcelona: Històries del palau Savassona, seu de l’Ateneu Barcelonès (la Magrana)

Rebeca Pujals, Ressò de japonisme (Arola editors)

Jordi Bilbeny, La data de naixement d’en Colom (Librooks)

Diversos autors, La costa Brava. Àlbum guia 1925. Actualitzada (Edicions Sidillà)

Jordi Costa, Barça: El millor equip de la història (Ara Llibres)

Hèctor Oliva, RCD Espanyol. Història d’un sentiment (Editorial Base)

Joaquim Curbet Hereu, El Ter: crònica d’un riu (Curbet edicions)

Joan de Déu Prats i Maria Padilla., El gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya (Comanegra)

Toni Bellon, Els bastonets d’Algemesí (Edicions del Bullent)



DIVULGACIÓ SOCIAL I AUTOAJUDA

Carles Capdevila, La vida que aprenc (Arcàdia)

Carles Capdevila, Parir amb humor (La Campana)

Eduard Estivill, Gonzalo Pin i Carlos Salvador, Ser mare: l’abans i el després (Rosa dels vents)

Esperança Roure, No, pare, no (3i4)

Anna Carpena, Retalls de vida emocional (Eumo)

Jaime Martínez Sallés, Jorge León Gustà, Un veterinari a la neu. Traducció de Francesc Massana (Godall edicions)



DE VINS I MENGES

Quim Monzó, Taula i barra. Diccionari de menjar i beure (Libros de Vanguardia)

Fina Comas, La pera (Sd·Edicions)

Alberto Gressier, Els musclos (Sd·Edicions)

Bet Florensa, Els calçots II (Sd·Edicions)

Pierrette Chalendar, La botifarra (Sd·Edicions)

Montse Folch, La dieta dels colors (Rosa dels vents)

Diversos autors, Vi.cat. Patrimoni i cultura del vi català (Afers)

David Fernandez de Castro, Barcelona i el vi (Editorial Mediterrània)

Odile Fernández, La meva revolució anticàncer (Columna)

Pep Nogué i Francesc Murgades, Cuina On Road (Cossetània)

Albert Vilas, Receptes del calendari pastisser (Cossetània)

Adam Martín, Cuina flexi (Cossetània)

Carla Zaplana, Batuts verds (Cossetània)

Delfina Palacín, Les tapes de tota una vida. Pròleg de maria Barbal (Amat Editorial)

Diversos autors, Cuinem amb família. A cura de Josep Vilella (Nandibú)





ESCRIURE SOBRE ESCRIURE I SOBRE EL MÓN DEL LLIBRE

James Salter, L’art de la ficció. Pròleg d’Eduard Márquez. Traducció d’Albert Torrescasana (L’Altra)

Haruki Murakami, De què parlo quan parlo d’escriure. Jordi mas López (Empúries)

Abel Cutillas i Isabel Sucunza, Informe de lectura (Comanegra)

Carles-Jordi Guardiola, Carles Riba. Retrat de grup (3i4)

Diversos autors, Proust a Catalunya. Edició a cura de Xavier Pla (Arcàdia)

Vicent Usó, L’arquitectura de la ficció (Bromera)

Enric Serra Casals, Com escriure bé una ressenya (Eumo)



BIOGRAFIES, AUTOBIOGRAFIES I MEMÒRIES

Lluïsa Julià, Maria-Mercè Marçal. Una vida (Galaxia Gutenberg)

Lluís Busquets Grabulosa, Xirinacs, el profetisme radical noviolent (Balasch editor)

Genís Sinca, El cavaller Floïd (Proa)

Lluís Homar, Ara comença tot. Edició de Jordi Portals (Ara Llibres)

Guillem Terribas, Alegra’m la vida (Columna)

Lluís Barbé, Mariquita Tennant (Pagès editors)

Joseph Corad, Memòria personal. Traducció de Josep M. Muñoz (L’Avenç)

Hermann Hesse, La infantesa del bruixot. Traducció de Joan Ferrarons Weiss (Angle)

Teresa Pàmies, Quan érem refugiats (Sembra llibres)

Aina Torres, Montserrat Roig. La memòria viva (Sembra llibres)

Pere Antoni Pons, Guillem Frontera. Paisatge canviant amb figura inquieta (Lleonard Muntaner)

Pere Antoni Pons, Quatre històries entre Mallorca i el món (Ensiola)

Josep Massot i Muntaner, Arconovaldo Bonacorsi, El «Conde Rossi» (Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

Jutta Ditfurth, Ulrike Meinhof. La biografia. Traducció de Daniel Escribano (Tigre de Paper)

Xavier Serra, Biografies Parcials. L’època crítica (3). (Afers)

Maria Favà, La història del diari AVUI (Meteora)

Diversos autors, Sota les bombes. Els atacs aeris a Catalunya sota la Guerra Civil (Angle)



MÚSICS I MÚSICA, DE LA PARTITURA AL LLIBRE

Roger Mas, El dolor de la bellesa (Empúries)

Jordi Bianciotto, Maria del Mar Bonet, intensament (Ara Llibres)

Víctor Bocanegra (Víctor Obiols), Sacrilegis (Godall edicions)

Antoni Batista, Raimon. Paraula i cant (Bromera)

Lluís Gavaldà, Lletres (Bridge)

Pere Tàpies, On es desborda el sol. Poemes (El Cep i la Nansa)

Joan Isaac, Intimissimi (Llibres del Segle)

Vicenç Pagès Jordà, La música i nosaltres (Quaderns de la Font del Cargol)



DE POLÍTICA, DEL PROCÉS I DERIVATS

Roger Vinton (pseudònim), La teranyina. Pròleg d’Andreu Barnils i epíleg de Sergi Belbel (Periscopi)

Antonio Baños, La república possible (Ara Llibres)

Joan B. Culla, El tsunami (Pòrtic)

Xavier Bru de Sala, Julià de Jòdar, Miquel de Palol, Fot-li al Procés (Viena)

Joan-Lluís Marfany, Nacionalisme espanyol i catalanitat (Edicions 62)

Fèlix Riera, Just abans del salt endavant (Pòrtic)

Diversos autors, Política de defensa i Estat propi (Editorial base)

Josep Manuel San Abdón, Manuel Milián Metres. Resum biogràfic (Onada edicions)

Graziano Graziani, Atles de Micronacions (Males Herbes)

Benjamin Stora i Alexis Jenni, Les memòries perilloses. Traducció de Josep Alemany (Edicions de 1984)

Víctor Maceda, El despertar valencià (Pòrtic)

Suso de Toro, La lliçó catalana (Gregal)

Francesc Marco-Palau, La generació de la independència (Gregal)



DE CONFLICTES HUMANITARIS I COMPROMÍS SOCIAL

Siri Hustvedt, La dona que mira els homes que miren a les dones. Traducció de Ferran Ràfols Gesa (Edicions 62)

Nawal El Saadawi, Dona al punt zero. Traducció d’Anna Turró Armengol (Angle editorial)

Bel Olid, Feminisme de butxaca. Kit de supervivència (Angle)

Krzysztof Charamsa, La primera pedra. Traducció de Montserrat Gallart (Gregal)

Hakan Güday, Daha! Pròleg de Francesc Serés. Traducció de Jordi Martín Lloret (Periscopi)

Pietro Bartolo i Lidia Tilotta, Llàgrimes de sal. Traducció Maria Llopis (Ara Llibres)

Elfriede Jelinek, Els desamparats. Un drama sobre els refugiats. Traducció d’Àngel Ferrero (Tigre de Paper)

Giuseppe Catozzella, El gran futur. Traducció de (Sembra Llibres)

Conxita Tarruell i Llonch, La força del ritme i la percussió. Viatges solidaris i culturals pel Senegal i Gàmbia (Tushita edicions)

Gemma Freixas, Muso Kunda, la casa de les dones (Meteora)

Bel Olid, Vides aturades (Ara Llibres)

Jordi Sierra i Fabra, Les paraules ferides (Amsterdam)

Notxo Parra i Carles Viñas, Sankt Pauli, un altre futbol és possible (Tigre de Paper)

Italo Calvino, L’especulació immobiliària. Traducció d’Oriol Ponsatí-Murlà (Edicions 62)

Carles Peny-roja, El pensament viatger (premi de narrativa Ciutat de Sagunt, Onada edicions)

Jesper Roine, Piketty essencial. La síntesi del llibre El capital al segle XXI (Angle)

Rutger Bregman, Utopia per a realistes (Empúries)



POESIA

Miquel Bauçà, La carn i el goig (AdiA)

Francesc Garriga, Cosmonauta (Labreu)

Josep Carner, Llibres de poesia 1904-1924. Edició de Jaume Coll (Edicions 62)

Ester Xargay, Infinitius (Lleonard Muntaner)

Eva Baltasar, Neutre (premi Ibn Jafadja, Bromera)

Antònia Vicens, Tots els cavalls (Labreu)

Lluís Calvo, Talismà (Labreu)

Joan Vigó, Pastor d’antenes (Labreu)

Jacint Verdaguer, Al Cel. A cura de Pere Tió i Puntí. Obra Completa (Verdaguer Edicions)

Com elles. Una antologia de poetes del segle XX. Edició de Mireia Vidal-Conte (Lleonard Muntaner)

Esteve Plantada, Big Bang Llàtzer (Lleonard Muntaner)

Carles Camps Mundó, Elegia de l’origen (Proa)

Roger Vilà Padró, El pes (Godall Edicions)

Ramon Mas, Òsties (AdiA)

Jordi Valls, Guillem Tell (AdiA)

Anna Gual, Molsa (AdiA)

Meritxell Cucurella-Jorba, Úrsula (El Cep i la Nansa)

Yolanda Esteve, Intercity (premi Senyoriu d’Ausiàs March, 3i4)

Rubén Luzón, Alguna cosa (premi Vicent Andrés Estellés, 3i4)

Edward Hirsch, Història parcial de la meva estupidesa i altres poemes. Traducció d’Ernest Farrés i Gemma Gorga (Edicions de 1984)

Trobadors amb turbant. Edició de Josep Piera (Edicions de 1984)

Joan C. González-Pujalte, L’Est (premi Joan Perucho Vila d’Ascó, Meteora)

Edna St. Vincent Millay, L’amor no ho és tot. Antologia poètica. Selecció i traducció de Marcel Riera (Quaderns Crema)

Marcel Riera, Altres veus (El Gall)

Els gats han vingut a prendre el te. 50 poemes que porten cua. Selecció de Marcel Riera (Viena)

Joan Manuel Homar, La lentitud de la mirada (El Gall)

Bernat Cifre, La força del torrent. Selecció de sonets (el Gall)

Montse Assens i Anna Rispau, El bes de la nit (Bromera)

Suso de Toro, Esdevenir humil. Rituals per a després de Déu. Traducció de – (Gregal)

Vicent Torres, Les hores ermes (Onada edicions)

Ricard Garcia, On la sang (Onada edicions)

Joan Perelló, Abecedari de crepuscles (Ensiola)

Núria Armengol, Fractura (Edicions del Buc)

Loise Glück, Nit fidel i virtuosa. Traducció de Núria Busquet (Edicions del Buc)

Susana Pérez Civit, Fragàncies (Neopàtria)

