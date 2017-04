Cada set anys, la diada de Sant Jordi cau en diumenge i això fa que el dia del llibre vagi més enllà que el mateix 23 d’abril. Els llibreters treballen a tot gas el cap de setmana i ofereixen activitats i conviden molts escriptors, també dissabte, a signar al llarg del dia. Sobretot, entre les llibreries de fora de Barcelona.

Nit del drac – Nit d’homenatges

Enguany, Barcelona Ciutat de la Literatura, juntament amb Biblioteques de Barcelona, han proposat algunes activitats literàries que han marcat la setmana de Sant Jordi, amb el pregó de l’escriptora Yasmina Reza com a tret de sortida d’una sèrie de diàlegs, entre autors de fora que viuran el Sant Jordi a la ciutat i autors d’aquí: Yasmina Reza en diàleg amb Xavier Alberti; Teju Cole amb Enrique Vila-Matas; Petros Markaris amb Francesc Serés; Lionel Shriver amb Empar Moliner; Siri Husvedt amb Gabriela Wiener; Sara Mesa amb Max Besora i Carlos Zanón.

Aquesta nit de dissabte, s’impulsa per primera vegada també des de l’Ajuntament de Barcelona, la Nit del drac – Nit d’homenatges: es commemoraran els aniversaris de naixement o mort de diversos escriptors de les lletres catalanes: Aurora Bertrana, Prudenci Bertrana, J. V. Foix, Joan Fuster, Josep Palau i Fabre, Carles Soldevila i Màrius Torres. A partir de les 21.00 a l’esplanada del Born. La proposta, l’ha ideada Joan Ollé i hi participaran: Txe Arana, Paula Blanco, Hermann Bonnín, Montserrat Carulla, Javier Cercas, Isabel Clara Simó, Carles Dénia, Els Nens Eutròfics, Joan Garriga, Meritxell Gené, Glòria Granell, Gemma Humet, Txema Martínez Inglés, Rafel Nadal, Victoria Pagès, Tortell Poltrona, Marc Serrats, Jaume Sisa, Toti Soler, Ricard Ustrell…

Any Palau i Fabre i altres commemoracions

Aquesta setmana ha començat l’Any Palau i Fabre, coincidint amb el centenari del seu naixement, el dia 21. Aquest cap de setmana, la Fundació Palau de Caldes d’Estrac farà jornada de portes obertes i oferirà una programació especial. Aquesta tarda de dissabte, a partir de les 18.00, Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida oferiran un espectacle, on cantaran i recitaran obres de Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Josep Palau i Fabre. I diumenge s’oferirà un vermut popular a la fundació.

I coincidint amb el 75è aniversari de la mort de Màrius Torres (1942-2017), a la plaça de la Paeria de Lleida, des de les 10.30, hi haurà una parada de Sant Jordi de l’ajuntament. Es repartiran tres mil exemplars del volum número tretze de l’Escata de drac. Relats de Sant Jordi 2017, amb narracions de Jaume Barrull, Josep M. Pagès, Marialba Revés, Montse Sanjuan i Carles M. Sanuy, a la contracoberta de la qual hi ha uns versos de Màrius Torres i un punt de llibre recordant-lo.

Arts Libris i altres exposicions vinculades al llibre

La mostra més característica lligada a Sant Jordi és ArtsLibris, la fira internacional de l’edició contemporània, que enguany celebra la vuitena edició de l’Arts Sant Mònica. S’hi apleguen una setantena d’expositors internacional, que mostren els seus darrers treballs, i durant quatre dies (diumenge és l’últim dia) s’hi fa també el IV Simposi Internacional sobre Llibres d’Artista, les presentacions de l’Speakers’ Corner, l’exposició ‘Llegible-Visible. Entre el fotograma i la pàgina’, comissariada per Mela Dávila, la presentació del projecte convidat Fun Fan Fest i diversos tallers. I, com cada any, s’hi atorgarà el Premi ArtsLibris–Fundació Banc Sabadell.

A més, es dóna el fet que una sèrie de centres han fet coincidir les seves exposicions amb temàtiques vinculades amb el món del llibre. Destaca l’exposició compartida per Foto Colectania (a la nova seu del barri del Born) i el CCCB: ‘Fenomen fotollibre’. Ofereix noves perspectives sobre la importància i l’impacte que el fotollibre ha tingut en la cultura visual del nostre temps, traçant un recorregut que va des dels seus inicis fins a la producció contemporània. En els darrers anys els fotollibres han viscut un període de gran expansió, passant a ocupar una posició central en la fotografia contemporània.

Aquest diumenge una bona part dels museus de Catalunya viuran una jornada de portes obertes.

Festes i Fires a València i a Palma

A València, la diada gira al voltant de la Fira del Llibre, als Jardins de Vivers, que té un programa d’activitats curull i amb la presència de molts escriptors (programa). El dia de Sant Jordi, a les 12.00, com també s’esdevé a Barcelona, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana ha organitzat un brindis i una foto de família.

A Palma, el diumenge, la llibreria Quart Creixent ha organitzat una festa, amb cercavila, concert familiar, contacontes, glosses… I l’ajuntament proposa quatre hores de lectura per Sant Jordi, amb la lectura de textos de Blai Bonet, Maria Aurèlia Capmany, Joan Fuster, Damià Huguet, Josep Palau i Fabre, Miquel Àngel Riera, Montserrat Roig i Jaume Vidal Alcover. A partir de les 10.00, a la plaça de Cort, davant de la biblioteca. I al Consell de Mallorca, a la plaça Major, s’hi faran tallers infantils, cada hora a partir de les 11.00.

Sant Jordi internacional

Una cinquantena de països celebren la diada de Sant Jordi, que es viu de maneres molt variades, amb lectures, presentacions de llibres, col·loquis literaris amb escriptors catalans, projeccions de cinema o activitats infantils. Per mitjà de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior, coordinada per l’Institut Ramon Llull, i en col·laboració amb les delegacions del govern de la Generalitat de Catalunya, s’han programat actes culturals al llarg de tota la setmana a ciutats com Berlín, Londres, Jerusalem, Los Angeles, Nova York, Hèlsinki, Massachusetts, Verona i Bogotà, entre més. A aquestes activitats s’hi han de sumar les que coordina el Diplocat a través del portal BooksandRoses.

