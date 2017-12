El conseller Jordi Turull substituirà el president Carles Puigdemont al debat de la campanya electoral a TV3, segons ha avançat ‘El Món’ i han confirmat a l’ACN fonts de Junts per Catalunya (JxCat) i de la televisió pública catalana. La candidatura va assegurar abans de l’inici de la campanya electoral que Puigdemont intervindria en el debat del dia 18 a les 22:00 de manera virtual des de Brussel·les, però finalment serà Turull, el número quatre de la llista per Barcelona, qui representarà JxCat.

Fonts de la formació han argumentat a l’ACN que el motiu és, sobretot, per estar en igualtat de condicions amb la resta de partits, ja que tècnicament la participació de Puigdemont era possible. Així, justifiquen que Turull és la millor opció.

Cal tenir en compte que el cap de llista és a Brussel·les, que el número dos, Jordi Sànchez, està empresonat, i que la número tres, Clara Ponsatí, és amb Puigdemont a la capital belga. Al debat -que moderarà el director de TV3, Vicent Sanchis- tampoc no hi serà el cap de llista d’ERC, Oriol Junqueras, també empresonat, com Sànchez, Quim Forn i Jordi Cuixart.

