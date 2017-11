L’Assemblea de Treballadors i Treballadores per a la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) ha denunciat una violació del secret de les comunicacions. Cent vint-i-cinc funcionaris del Departament de Presidència l’havien signada per a fer-li arribar el seu suport al conseller Jordi Turull, però l’han rebuda de tornada al departament oberta i rebregada, tal com mostren a la fotografia.

Un ciutadà anònim els ha adjuntat una nota en la qual explica que va trobar la carta oberta i llançada al carrer davant la central de Correus de Sant Cugat. A més, aquest ciutadà ha assegurat que és la segona vegada que succeeix perquè ja va trobar una carta dirigida al vice-president Oriol Junqueras prop del mateix lloc.

Aquest fet vulnera claríssimament un dels drets fonamentals recollits a la Constitució, art. 18.3, que garanteix el secret de les comunicacions i, especialment, de les postals, telegràfiques,… — ADIC_PRE (@ADIC_PRE) November 30, 2017

@jorditurull Esperem poder-li donar aquest escrit en mà ben aviat! — ADIC_PRE (@ADIC_PRE) November 30, 2017

