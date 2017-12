El número cinc de la candidatura d’ERC, Carles Mundó, ha reclamat en un acte de campanya a Blanes que l’independentisme faci un ‘vot útil’ a Esquerra Republicana. Mundó ha demanat ‘realisme’ i ha dit que la possibilitat que Carles Puigdemont torni a Brussel·les per a exercir el càrrec ‘és poc més que un desig’.

L’ordre de detenció espanyola que pesa sobre Puigdemont impedeix que pugui trepitjar el territori de l’estat sense ser detingut. Mundó creu que la situació d’exili és inevitable per a molts anys perquè les defenses ‘no seran capaços de convèncer el jutge que no hi ha risc de fuga’.

‘No podem mirar cap a altre costat quan la realitat se’ns presenta de manera tan clara. El que hem de fer és jugar les cartes que tenim a la mà per fer un govern fort que combati el 155’, ha afegit. Segons Mundó, qui té la màxima legitimitat per a presidir aquest ‘govern fort’ a Catalunya és Oriol Junqueras.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]