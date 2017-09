L’exèrcit espanyol mantindrà les maniobres militars a les poblacions de l’Empordà tot i l’oposició del territori. Així ho ha assegurat el coronel i comandant militar de Girona, Javier Mur, que ha reiterat que es tracta d’exercicis ‘habituals’ i que la marxa que es va celebrar la setmana passada a diversos municipis és una de les 190 que enguany s’han comunicat als pobles propers a la base de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). Mur ha volgut desvincular les actuacions a un possible desplegament per la proximitat de l’1-O i ha insistit que hi ha exercicis que no es poden realitzar dins de la base i que s’han de fer a l’exterior. ‘Les marxes d’enduriment i recorreguts topogràfics s’han de fer fora de terreny militar perquè el camp de maniobres és relativament escàs’, ha precisat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]