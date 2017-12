El programa ‘I tu, jugues en català?’, del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), engega la cinquena edició de la campanya de Nadal amb la finalitat de promoure la presència del català en el consum de jocs i joguines. Compta amb disset empreses fabricants del país que fan una aposta clara per normalitzar la presència de la llengua catalana en el sector. En total hi ha un catàleg amb prop de set-cents cinquanta productes, que es poden consultar al web del CPNL. A més, a través de l’aplicació del programa per a telèfons mòbils també es pot accedir a la llista d’establiments que donen suport al programa, amb l’opció de trobar els més propers a la ubicació de l’usuari. A més, els jocs es poden valorar des de la pàgina web i des de l’app.

Més de quatre-cents comerços d’arreu de Catalunya, amb la coordinació dels vint-i-dos centres de normalització lingüística que té el Consorci, s’han implicat en la promoció de l’ús de la llengua catalana i faran publicitat de l’aplicació de telèfon mòbil del concurs ‘I tu, jugues en català?’. A més, gràcies a l’apartat ‘Agenda d’activitats’ de l’aplicació i del web, es poden conèixer les demostracions i els tallers de jocs per a tota la família que el CPNL organitza arreu de Catalunya.

El concurs ‘I tu, jugues en català?’ a Instagram

De l’1 al 15 de novembre, la segona edició del concurs ‘I tu, jugues en català?’ per a Instagram ha servit per constatar la creativitat dels participants, amb fotografies que relacionen la llengua i el joc, descrites amb una frase o paraula.

De totes les imatges presentades, unes tres-cents cinquanta, el jurat n’ha d’escollir les guanyadores, que optaran a premis importants, cedits pels patrocinadors: Abacus, Devir, XANASCAT, Teatre Nacional de Catalunya, El racó de l’Avi Melcior, Cap de Colla, Kibo, La Fallera Calavera i Sembra.

El jurat del concurs, presidit per la prestigiosa fotògrafa Pilar Aymerich, compta amb Josep M. Serrano, director de Serveis a la Joventut de XANASCAT; Benjamín Amorín, responsable de Devir TV i de l’àrea de Comunicació de Devir Iberia; Isaac López, gestor de comunitats de la cooperativa Abacus, i Josep Madorell, gerent del Consorci per a la Normalització Lingüística. El veredicte i el lliurament de premis es farà durant el mes de gener.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una empresa pública creada l’any 1989 per la Generalitat de Catalunya i diversos ens locals, amb la finalitat d’afavorir l’ensenyament i fomentar l’ús de la llengua catalana en tots els contextos de la societat i facilitar, així, la cohesió social, també per mitjà del treball en xarxa amb entitats i associacions.

El CPNL, que està integrat per la Generalitat de Catalunya i cent trenta-cinc ens locals, s’organitza a través de vint-i-dos centres de normalització lingüística i compta amb cent quaranta-sis punts d’atenció. Dona resposta a les necessitats de formació en llengua catalana de la població adulta i d’assessorament i gestió lingüístics d’empreses i entitats.

