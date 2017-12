El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha demanat una gran mobilització de la ciutadania de cara al 21-D i s’ha mostrat convençut que una victòria independentista facilitaria la seva sortida de la presó. ‘Seré el que la ciutadania decideixi, conscient que si guanyem els ho posareu molt més difícil per mantenir-me tancat a la presó i impedir-me l’exercici d’uns drets –i responsabilitats, les que siguin- dels quals no he estat privat per cap sentència’, ha afirmat Junqueras en una carta des de la presó d’Estremera publicada aquest diumenge al diari ‘El Punt Avui’.

‘Sigui com sigui, a votar. Tothom, aquesta és la prioritat’, ha reblat el president d’ERC, que també ha avisat que l’estat accentuarà la repressió sobre els republicans els propers dies ja que és ‘la formació a batre’. ‘Perquè és central i perquè és l’única que pot articular majories guanyadores, desfer empats i teixir complicitats’, ha reflexionat Junqueras.

‘I no perdem l’esperança: si dilluns sis companys deixaven enrere la presó, també els que avui estem empresonats podrem trepitjar el carrer, abraçar els nostres fills i seguir lluitant per la democràcia’, acaba.

