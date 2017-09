RAC1

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha acusat el ministeri d’Hisenda espanyol de conduir al ‘col·lapse total’ les administracions si es persisteix en el control de les nòmines i factures de l’executiu català. En una entrevista a, Junqueras ha considerat ‘irresponsable’ aquesta posició del govern espanyol i ha reiterat que la Generalitat presentarà un recurs contenciós administratiu per evitar que s’intervinguin les seves finances: ‘Com s’ho faran per validar factura per factura?’, s’ha preguntat.

‘Nosaltres apliquem un dret internacional, el dret a l’autodeterminació, i l’implantem amb una llei a Catalunya. En canvi, ells se salten tota la seva legislació. Han anunciat que ho intervindran tot’, ha explicat Junqueras. I ha afegit que disposen dels recursos, per exemple, per fer front a les nòmines dels mestres i els mossos: ‘Els recursos els tenim, però ells ens diuen que no els podem fer servir i que els hi hem de comentar factura per factura. No sé fins on arribaran’.

Un 155 de facto

Segons el vicepresident, el govern espanyol vol aplicar l’article 155 de la Constitució per ‘intervenir totalment’ Catalunya. Tanmateix, està utilitzant la llei d’estabilitat pressupostària perquè l’aplicació del 155 tardaria massa temps i ‘té costos polítics’ de cara al referèndum de l’1-O. ‘Ens intervenen perquè ho fem bé, que és el súmmum de la tergiversació de la llei d’estabilitat pressupostària’, ha conclòs.

Junqueras també ha assegurat que els treballadors públics i els proveïdors del Govern ‘estan cobrant més d’hora que mai’. Davant d’això, el govern d’Espanya diu que ‘és que vol comprovar factura per factura i, fins que no s’hagi fet, no es paga res de res’. ‘No puc donar garanties de fins on portaran la seva irresponsabilitat. Volen que surti malparat tothom’, ha sentenciat.