Analistes del banc nord-americà JP Morgan han enviat un informe a inversors institucionals en què desaconsellen de comprar deute espanyol a curt termini a causa de la situació política a Catalunya. ‘L’equip de JP Morgan recomana retallar posicions del deute a 10 anys d’Espanya i apostar per les referències de Portugal i Alemanya’, explica el text, al qual ha tingut accés l’agència Bloomberg i el contingut del qual ha estat confirmat per fonts del banc. Tot i que assegura que no hi ha un ‘risc sistèmic’, l’entitat bancària nord-americana més gran dels Estats Units considera que els inversors estan tenint una actitud massa ‘complaent’ davant la ‘crisi constitucional’ que es viu a Espanya.

L’informe es titula ‘Tàcticament a la baixa’ i parla del moment polític que viu Catalunya. Els analistes no descarten que hi acabi havent una declaració unilateral d’independència, que consideren que conduiria a l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola per part del govern de Mariano Rajoy i la suspensió formal de l’autonomia de Catalunya.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]