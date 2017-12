Còrsega ha celebrat avui les eleccions. Segons els primers sondejos, fets públics ens els mitjans nacionals corsos, la candidatura nacionalista Pè a Corsica -liderada per Gilles Simeoni, actual president del consell executiu- i la independentista Core in Fronte, encapçalada per Paul-Félix Benedetti obtindrien més de la meitat de vots. Aquesta és la estimació de vot feta pública per l’emissora France Blue Radio Corse Frequenza Mora.

#territoriales2017 : estimations Ipsos pour @FTViaStella et @FranceBleuRCFM :

Gilles Simeoni : 46.7% des suffrages,

Jean-Martin Mondoloni : 14.6%,

Jean-Charles Orsucci et Valérie Bozzi 11.7%,

Paul-Félix Benedetti : 6.5%,

Jacques Casamarta : 5.7%

Charles Giacomi : 3.1% — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) December 3, 2017

La segona força més votada serà la dreta regionalista de Jean-Martin Mondoloni, amb el 14,6% dels vots. La seguiria, amb 11,7% dels sufragis, la llista de Jean-Charles Orsucci de La Republique en Marche, el partit del president francès Emmanuel Macron. La candidatura menys votada seria la xenòfoba del Front Nacional Charles Giacomi, que només hauria obtingut el 3,1% dels vots, segons els sondejos.

Més informació:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]