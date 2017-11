Els bancs hauran d’informar sobre les clàusules sòl als consumidors que subroguin la hipoteca a un promotor, d’acord amb una sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem, que ha revocat una sentència anterior de l’Audiència de Sevilla desestimant la demanda d’un consumidor que va reclamar la nul·litat de la clàusula sòl subrogada a través de la hipoteca del promotor i que posteriorment en va fer novació. Segons estableix l’alt tribunal, encara que es traspassi el préstec el banc ha de donar tota la informació al consumidor perquè adopti la decisió de contractar ‘amb ple coneixement de la càrrega econòmica i jurídica que li suposarà subrogar-se com a prestatari i sense necessitat de realitzar un anàlisi minuciós i detallat del contracte’

En aquest cas concret, la clàusula sòl era del 3,5%, mentre que en l’escriptura de subrogació –a l’octubre del 2006- era del 4%. A l’any 2009, es va fer una novació de diferents condicions del préstec, com l’ampliació del termini de 30 a 40 anys i carència de pagament de capital durant quatre anys, carència, interessos i comissions així com la rebaixa de la clàusula sòl al 3%.El Banc Popular va renunciar a l’audiència prèvia a discutir el caràcter de la clàusula com a condició general de la contractació i el Suprem considera que l’afirmació de l’Audiència de Sevilla que el contracte va ser negociat no és suficientment precisa per concloure que la clàusula sòl també ho fos.La sala recorda que les clàusules sòl del Banc Popular ja van ser declarades nul·les per sentència del ple del 23 de desembre del 2015 i també la seva doctrina –la sentència del ple del 8 de juny del 2017- en què malgrat la inexistència d’un cas jutjat de les accions col·lectives sobre les individuals, la regla general serà determinar l’abús de la clàusula, excepte circumstàncies excepcionals com el perfil del client o la informació precontractual oferta pel banc.

