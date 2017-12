El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació d’ofici per esbrinar si el ministeri espanyol d’Hisenda pot estar actuant de manera irregular amb relació a les reclamacions de l’IVA de subvencions. L’Agència Tributària ha requerit a diverses entitats públiques del sector de la cultura i de la investigació la devolució de l’IVA de les subvencions rebudes durant els exercicis no prescrits. Les reclamacions es remunten en algun cas fins a l’any 2012.

El Síndic vol demanar informació sobre la interpretació que s’està fent de la llei de l’IVA per part d’Hisenda, en el sentit que hi ha contradiccions entre la lectura que aquest organisme fa abans i després del 9 de novembre de 2017. En aquesta data es va aprovar una modificació de la norma amb la finalitat d’aclarir la no-subjecció a l’IVA de les subvencions a la cultura i per a la gestió de serveis públics.

Malgrat que la modificació introduïda per la Llei recentment aprovada només pretenia aclarir casos de no-subjecció, Hisenda està atorgant un tractament diferent de les subvencions anteriors a la data d’entrada en vigor de l’esmentada modificació. La investigació del Síndic també plantejarà els criteris de calendari seguits a l’hora d’enviar les reclamacions i analitzarà si s’ha buscat esgotar el màxim de temps abans d’enviar els requeriments per obtenir més ingressos en concepte d’interessos de demora. Finalment, també es demanarà informació sobre l’abast territorial d’aquesta problemàtica, atès que alguns mitjans han publicat que les reclamacions només s’han fet a Catalunya.

