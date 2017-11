L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) i els Teatres Públics de Barcelona han alertat del ‘dany irreparable’ que pot causar al sector el cobrament de l’IVA de les subvencions culturals, mesura que ha anunciat el Ministeri d’Hisenda. Ambdós ens subratllen que fins ara les subvencions atorgades per al foment de la cultura ‘han estat considerades no subjectes a IVA per totes les administracions públiques’ i lamenten que la ‘nova interpretació’ que ara fa Hisenda “posa en perill” el sector. També recorden que la nova Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada pel Congrés dels Diputats el 9 de novembre, ‘deixa clar’ que aquestes subvencions no estan subjectes al pagament de l’IVA, i en aquest sentit consideren ‘incoherent’ que la norma no s’apliqui amb caràcter retroactiu en les inspeccions ja obertes.

‘Veiem amb preocupació el dany irreparable que es pot causar al sector a través dels procediments d’inspecció oberts que contravenen el criteri’ de la Llei, especifiquen els dos col·lectius en un comunicat. Davant d’aquesta situació han exigit, un posicionament ‘ferm’ de ‘tots els agents culturals i polítics’ perquè s’apliqui el que estipula la nova Llei ‘amb independència del període d’atorgament de les subvencions’. Finalment, Adetca i els Teatres Públics de Barcelona afirmen que el teatre és una activitat ‘fonamental’ per al desenvolupament de la societat i consideren que ha d’estar preservat de ‘criteris interpretatius que la posin en perill’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]