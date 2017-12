El ple de l’Ajuntament de Girona ha aprovat canviar el nom de la plaça Constitució per la de l’1 d’Octubre per fer ‘un acte de reconeixement’ als gironins que han vist ‘trepitjats els seus drets i llibertats individuals i col·lectius’. El consistori ha fet palès el seu posicionament institucional a través d’una moció d’urgència que han consensuat CiU, ERC i la CUP.

A més de l’aval dels tres grups, el text també ha rebut el suport del PSC. Tant Cs com el PPC hi han votat en contra i han qualificat la proposta de ‘populista, victimista i electoralista’. L’alcaldessa, Marta Madrenas, ha subratllat que portar a ple el canvi de nom era necessari per donar resposta al ‘clam popular’ que reclamava rebatejar la plaça, sobretot ‘perquè en nom de la Constitució, l’estat espanyol va fer servir la violència per impedir l’acte més pur de la democràcia que és votar’.

