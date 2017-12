El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha explicat que el 21 de desembre hi haurà un patrulla de Mossos d’Esquadra a cada col·legi electoral i no una per cada dos. També es reforçarà la seguretat física en els entorns de recollida i processament de les dades.

En roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres, el popular ha indicat que aquest reforç servirà per a evitar que ‘ningú no pugui prendre qualsevol mesura per intentar boicotejar el normal funcionament de la jornada electoral’. A parer seu, és ‘inconcebible’ que hi hagi representants polítics que qüestionin la transparència i les garanties d’aquests comicis.

De fet, ha apuntat que l’organització s’està portant a terme en coordinació amb l’àrea de processos electorals de la Generalitat. ‘Els funcionaris encarregats d’organitzar aquestes eleccions són els mateixos que van organitzar les del 27-S’, ha reblat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]