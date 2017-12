El cap de llista de Catalunya En Comú-Podem de cara el 21-D, Xavier Domènech, ha insistit a vincular el PSC i Ciutadans. ‘Votar Miquel Iceta lamentablement és votar Inés Arrimadas’, ha assegurat en un acte polític a Mataró. Ho ha dit en recordar que, segons recullen alguns mitjans, el líder de Ciutadans, Albert Rivera li ha dit al Congrés espanyol entre rialles al líder socialista, Pedro Sánchez, que li deu una investidura.

‘Es comprova claríssimament que el PSOE, que té a les mans la possibilitat de fer una moció de censura per fer fora el PP i decideix no fer-ho, no és alternativa, ha convertit una cosa en segura: votar Miquel Iceta lamentablement és votar Inés Arrimadas; no en voteu ni un ni l’altra’, ha exigit Domènech.

El cap de files dels comuns també ha criticat ERC per dur a les llistes el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, ex-secretari d’Universitats durant el govern d’Artur Mas. ‘És la proposta de progrés que ens fa ERC; no m’estranya que no sàpiguen les llistes d’atur; tenen gent a la llista que ha lluita contra els drets socials bàsics del país’, ha assegurat en referència a les retallades.

És en aquest context que el cap de fila dels comuns al 21-D, Xavier Domènech, ha assegurat que només CatECP és la ‘garantia’ per a un govern del canvi, per a ‘transformar la realitat’. ‘No per quedar-nos on érem’, ha advertit en referència tant a l’eix nacional com al social.

De fet, Domènech ha explicat als assistents al míting de Mataró que va recuperar el seu perfil d’activista per lluitar contra les retallades a la universitat pública. I si proposa ara un gran acord nacional i social al parlament és per ‘blindar’ drets socials i perquè ‘mai més a un Antoni Castellà se li acudeixi’ tornar a apujar les taxes universitàries. Són ‘els ‘Esade boys’, que amb il·lusió retallarem’, ha assegurat Domènech en referència al govern d’Artur Mas.

En reivindicar la seva com una papereta ‘de desbloqueig’, Domènech ha insistit també que no pretenen governar només per una part del país. ‘No hi ha una meitat o una altra meitat; hi ha un país’, ha assegurat Domènech en augurar que el 21-D arrenca a Catalunya un ‘camí gloriós per recuperar l’autogovern i eliminar el 155’.

