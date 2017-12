Els enfrontaments entre els palestins i les forces armades d’Israel han provocat un mort a la Franja de Gaza, segons el Ministeri de Salut palestí, i desenes de palestins han estat ferits a Gaza i Cisjordània, segons que expliquen fonts de la Mitja Lluna Roja al Jerusalem Post. L’anunci incendiari del president dels Estats Units, Donald Trump, de reconèixer Jerusalem com la capital d’Israel ha indignat els palestins i els estats àrabs del Llevant.

Milers de palestins han protestat contra la decisió de Trump per segon dia consecutiu. Entre els ferits n’hi ha un per bala a El Arroub, dotze per bales de goma a Betlem, Jayus i Kfar Qadum i una dotzena per inhalació de gasos lacrimògens a Hebrón, Betlem i Qalqilya. A Betlem, l’exèrcit israelià ha utilitzat el gas contra els manifestants que els llençaven pedres. Segons que explica l’agència palestina Wafa, a Al Biré i Nabi Salé (Cisjordània) els soldats israelians han utilitzat gasos lacrimògens i bales de goma per a dissoldre les protestes.

A Jerusalem centenars de palestins s’han concentrat a la Porta de Damasc, que dóna accés a la Ciutat Vella, quan ha acabat la pregària. Segons que explica el diari Haaretz, la policia israeliana ha detingut diverses persones. No obstant això, Israel ha decidit de no establir restriccions a l’accés a la mesquita d’Al Aqsa, un dels llocs sagrats per als musulmans. Sí que s’ha reforçat la seguretat a tota la ciutat, perquè Hamás havia cridat a un ‘dia de la ira’.

