Centenars de militants i simpatitzants de la CUP s’han concentrat aquest matí davant la seu del partit, al carrer de Casp, per fer front a l’amenaça de la manifestació de la ultradreta, convocada per Por España me atrevo, formada per membres de Democracia Nacional i SomAtemps. A la concentració, s’hi han sumat diversos CDR que s’han solidaritzat amb la crida de la CUP per a fer un cordó de seguretat per protegir-ne la seu i els membres que es reuneixen en el consell polític per tancar el programa per a les eleccions del 21 de desembre. La reunió ha començat sense incidents.

La formació anticapitalista va denunciar ahir que ni la Junta Electoral ni el TSJC no havien prohibit la concentració de la ultradreta. Els concentrats han cridat lemes com ara ‘els carrers seran sempre nostres’ i ‘no passaran’. Vegeu-ne algunes imatges de la manifestació que aquest moment té lloc davant la seu de la CUP:

Arriba la manifestació antifeixista convocada per diversos CDR, i se suma a la concentració de davant de la seu de la @cupnacional. #NoPassaran pic.twitter.com/ZBbfpTJvln — CUP Badalona 🎗 (@cupbadalona) December 2, 2017

Aquesta és la nostra gent. La que no s'atura davant la impunitat del feixisme. Avui plantem cara totes juntes! #Resposta2D #NoPassaran @cupnacional pic.twitter.com/mUCFuv3Ia5 — MariaSirvnt (@MariaSirvnt) December 2, 2017

Amb el somriure, la revolta. No podràn aturar la voluntat del poble davant la impunitat de l'extrema dreta i la connivència dels aparells de l'estat.#Resposta2D #SensePor https://t.co/NfHN5be4eT pic.twitter.com/4xuDu7uE16 — CUP Països Catalans (@cupnacional) December 2, 2017

Gràcies a tots els que us heu apropat a la seu de la @cupnacional a dir a l'extrema dreta #NoPassaran #Resposta2D #SensePor #AlertaUltra pic.twitter.com/5lOfPZDwYh — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) December 2, 2017

Ho hem tornat a fer. Ni passaran ni ens faran callar. Ni un pam de terra a l'extrema dreta. Gràcies, gràcies, gràcies #Resposta2D #antifeixistes pic.twitter.com/iUX6152tSr — Mireia Vehí (@Mireia_veca) December 2, 2017

El número 1 de la llista de la formació per la demarcació de Barcelona, Carles Riera, present a la concentració, ha agraït el suport de centenars de simpatitzants davant ‘la por i la grisor del feixisme’.

Carles Riera: "Avui, davant la seu de la CUP, la unitat popular guanya, un cop més, a la impunitat del feixisme." @carlesral#Resposta2D #SensePor #NoPassaran pic.twitter.com/ScQAkiCf3W — CUP Països Catalans (@cupnacional) December 2, 2017

La #Resposta2D és imparable.

La unitat popular enfront de la por i la grisor del feixisme.#SensePor pic.twitter.com/4OTUyrkbD0 — Carles Riera (@carlesral) December 2, 2017

El consell polític de la CUP ha començat sense incidències. Fins a la seu del partit, s’hi ha desplaçat una desena de furgons dels Mossos d’Esquadra, que n’han blindat l’entrada amb un doble cordó de tanques. Vegeu-ne les imatges:

➡️ Els @mossos fan un doble cordó de valles davant de la seu de la @cupnacional. #Resposta2D pic.twitter.com/R7a79fUQGR — Arran (@Arran_jovent) December 2, 2017

Entre els concentrats, s’hi ha pogut veure hi la número 1 de la CUP per la demarcació de Lleida, Mireia Boya, la fins ara diputada Mireia Vehí, la portaveu del secretariat, Núria Gibert , i l’ex-secretari general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]