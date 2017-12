La CUP ha fet una crida a la militància a fer un cordó de seguretat davant la seu a partir de les 11.30 del matí. El motiu és fer front a l’amenaça de l’extrema dreta espanyolista, que hi ha convocat una concentració. L’entitat que l’organitza és Por España me atrevo, formada per membres de Democracia Nacional i SomAtemps.

‘La Junta Electoral i el TSJC ens deixen en absoluta indefensió, de manera que ens veurem obligats a fer un cordó de seguretat davant la seu que permeti als representats del consell polític de reunir-se’, va explicar ahir el candidat de la CUP Jordi Salvia.

Tot i l’amenaça que representen aquests grups extremistes, la Junta Electoral i el TSJC van decidir ahir d’inhibir-se del cas, després de les denúncies presentades per la CUP perquè es prohibís la concentració. Van traslladar la responsabilitat al Departament d’Interior, que actualment es troba en mans del govern espanyol arran de l’aplicació del 155. Els advocats de la CUP van insistir a Interior de la gravetat de la situació, però els Mossos no van fer-ne cap informe.

Salvia denunciava ahir: ‘Ens trobem davant la segona part del 20 de setembre. Aquell cop, l’estat pretenia assaltar de manera il·legal la nostra seu de la mà de la policia espanyola, i ara vénen de la mà de l’extrema dreta. Els rebrem com llavors, de manera calmada i pacífica, però dempeus i decidits a no deixar-nos intimidar.’

Per altra banda, i arran dels fets d’aquests últims dies, l’equip jurídic de la CUP estudia la possibilitat d’impugnar la composició de la Junta Electoral espanyola. Considera que la Junta actua ‘de part’ amb resolucions que prohibeixen que un grup de jubilats es pugui concentrar a Reus per demanar la llibertat dels presoners polítics, imposant a TV3 un nou llibre d’estil, fent retirar pancartes que demanen democràcia o perseguint el color groc, mentre s’inhibeixen arran de les amenaces de l’extrema dreta davant una seu d’un partit independentista.

