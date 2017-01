Per arribar a aquest 28 de gener de 2017 han fet falta un munt d’esforços, una perseverància còsmica, una fermesa en el que es creu molt més que remarcable i una capacitat de diàleg, de no trencar mai la corda del tot, realment espectacular. De molta gent.

L’11 de setembre de 2012 la revolució prenia els carrers de Barcelona, creant un full de ruta per aquell moviment que havia esclatat d’indignació el juny de 2010 arran el cop d’estat del tribunal constitucional contra l’estatut. El 9 de novembre de 2014, partint de l’experiència de les consultes populars engegades a Arenys de Munt anys abans, el país es va demostrar a ell mateix que podia ser l’amo del seu destí i va ser l’amo del seu destí per primer vegada en gairebé en un segle. El 27 de setembre de 2015 s’aconseguia finalment el més difícil de tot: tenir un parlament de majoria independentista, un govern independentista i un president independentista. El camí havia de ser directe a partir d’aleshores però encara es va topar amb el relleu forçat de Mas, que es va salvar amb la presidència de Puigdemont, i amb l’obstacle del pressupost, la darrera de les barreres, que tot just avui s’ha salvat, després d’una moció de confiança, d’un debat intens a la CUP i d’un intens treball negociador entre la CUP i el govern.

Ara el camí està perfectament definit. El pressupost ja només depèn dels tràmits administratius i del vot al parlament. La Llei de Transitorietat, que equival a la DUI, ja és al calaix, pactada i signada, a l’espera només del moment propici per votar-la. I el referèndum, que es farà com a molt tard al setembre, ja està en el punt d’arrencada. Ens esperen uns mesos increïbles que van a posar a prova el país com mai abans. No serà senzill però avui hem de ser conscients que tenim elements de sobres a les mans com per a fer possible una victòria que molta gent ha anat construït amb paciència des del no res, sobretot els últims cinc anys.

Avise que els vuit mesos que ens queden seran emocionants en termes polítics però durs. Perquè l’estat ja no pot fer res més que jugar a la desesperada. La seua inacció durant aquests anys, el menysteniment del que estava passant a Catalunya i la incapacitat crònica per a veure la realitat, la manca de diàleg, l’ha deixat tant fora de joc que ara no sembla factible cap reacció satisfactòria abans del setembre. La Generalitat ja ha dit que vol pactar i que no es mourà de la taula fins l’últim minut i això és el que ha de fer. Però cal que tinguem clar també que poden passar moltes coses d’ací al setembre i que haurem de calcul·lar bé cada reacció.

Algunes d’aquestes coses, crec jo que les més importants, seran:

-1. Intentaran el linxament civil de tanta gent com siga possible, mirant de cremar els sectors més actius de l’independentisme. Darrerament ja ho hem vist en els casos de Sol Daurella i Santi Vidal. És evident que l’independentisme, i encara menys el govern, no poden permetre’s equivocacions greus en el nostre camp. Fa mesos em vaig pronunciar en aquest editorial sobre la inconsistència de la constitució que impulsava Santiago Vidal, amb poc ressò. Però tampoc no podem ni hem de sumar-nos, com si no foren intencionats, als linxaments organitzats per aquells mitjans que sempre han apuntat uns segons abans que l’estat disparara. Llegiu l’editorial d’El País d’avui, criminalitzant tota l’Esquerra Republicana i recordeu l’actuació d’aquest diari el 1992 i tantes altres vegades abans i després.

-2. El conflicte judicial, la repressió, tensarà molt les coses i per això mateix cal mantenir el cap molt fred. Cal, evidentment, un suport massiu a les persones portades a judici i cal denunciar sense esgotar-se mai el sistema judicial espanyol, la seua dependència política. Però per més grosses que siguen les circumstàncies, i ho seran sobretot amb la presidenta Forcadell, no hem de deixar mai que l’estat ens marque el calendari. La independència l’hem de proclamar quan ens interesse a nosaltres, no quan els interesse a ells. I forçar aquesta proclamació abans d’hora, avise, podria ser una manera de portar-la al fracàs. Ara no és el moment de les emocions sinó de la intel·ligència.

-3. Prepareu-vos per escoltar autèntiques barbaritats, que cercaran generar situacions de tensió màxima. I entreneu-vos a no creure-vos-les. L’extrema dreta unionista ja està intentant justificar una (impossible per altra banda) operació militar a base de definir el procés d’independència com un cop d’estat i hi insistirà molt. Al mateix temps creixerà el ‘no és possible’ com a argument suposadament definitiu. I per pressionar en aquest terreny posaran tota la carn al foc per tal d’aconseguir declaracions solemnes en l’escena internacional contra el procés d’independència. I les tindran, no tingueu cap dubte que les tindran. Simplement compteu-hi i recordeu sempre que això mateix va passar a Eslovènia, a Cròacia, a Lituània i a tants i tants estats avui reconeguts. Recordeu això però també una cosa més senzilla d’entendre i explicar encara: que les amenaces al 27-S eren enormes i no se n’ha complert cap. O ja hem oblidat el comunicat de tots els bancs amenaçant amb marxar de Catalunya si hi havia una victòria independentista?

-4. Ho faran tot per trencar la unitat independentista i cal ser molt curosos amb això. No caure en la trampa. La intel·ligència de l’independentisme ha estat durament posada a prova aquests mesos i el test s’ha superat amb nota. Tant la CUP com Junts pel Sí han après molt de la lliçó de l’anterior pressupost i el resultat està a la vista. No s’aturaran, però, per això. Saben que la unitat d’acció del PDECat, Esquerra i la CUP (i també de l’ANC i Òmnium) és el seu principal problema i per tant furgaran on siga per trencar-la. Mireu per exemple aquest article d’avui mateix de López Burniol a La Vanguardia. Hi afirma que la solució són eleccions, que cal que les guanye Esquerra (Puigdemont ara és el gran enemic a abatre) i arriba a assegurar que Junqueras pactaria amb els comuns i acceptaria un diàleg amb Espanya per tancar el pas a la independència a canvi d’unes quantes reformes que ni tan sols comportarien canviar la constitució. Encara tinc la boca oberta…

-5. Van a estirar com un xiclet la seua pròpia legalitat. Tant que ens quedarem sorpresos de com ho fan i ens n’indignarem molt. Alguns voldran aprofitar això per trencar abans d’hora però ara precisament el que cal és molt rigor jurídic. Hem de fer servir els seus tribunals i el seu estat fins el darrer dia i no hem d’exigir a ningú que se salte la llei. La Llei de Transitorietat ja crearà en el moment oportú i exacte la nova legalitat. La paciència és una de les armes més poderoses que tenim.

-6. Cercaran com siga que cometem un error. O, directament, el provocaran ells. El paper dels infiltrats serà ara més important que mai i és possible que intenten provocar un nou Cas Scala com el que va acabar amb la CNT durant la transició. Davant això només podem fer dues coses i cal que les fem bé: estar molt vigilants i si mai passa res reaccionar tots units com una roca.

-7. Oblideu els hiperventilats que no tenen cap més feina que declarar-se independentistes i dir al mateix temps que tot això és un bluf i que en realitat ningú no vol proclamar la independència. La seua feina, conscient o no, és desmobilitzar i deprimir. Hem aguantat les seues brometes i la seua displicència durant molt temps sense fer-ne qüestió però ara ja n’hi ha prou. La mobilització popular ha estat exemplar però els partits polítics també han fet un esforç enorme per portar-nos allà on som avui i això cal reconèixer-ho. Parlar de processisme i fer-se el graciós quan ja estem en ple xoc de trens a mi em sembla molt gratuït i injust. Les crítiques que vinguen totes i que siguen tan fortes com siga necessari però el vedetisme derrotista ja va sent hora que s’acabe.

Per cert, que també diu Burniol avui en el seu article que els independentistes ens pensem que les coses passaran perquè nosaltres volem que passen. Ell ho diu despectivament però avui, precisament avui, és la prova que, efectivament, és així. Enhorabona a tots i a gaudir dels pròxims mesos. Amb el cap clar i el gas a fons.

