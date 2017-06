El diari de referència a Irlanda, The Irish Times, ha publicat avui un editorial molt dur contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de qui critica la inacció i la manca de flexibilitat amb Catalunya amb vista al referèndum de l’1 d’octubre. ‘Sembla deterrminat a no canviar res, de manera que potser veurà aviat com hi haurà canvis més grans molt ràpidament.’

El diari cita la màxima lampedusiana segons la qual ‘canvia-ho tot si vols que res no canviï’, i afirma que Rajoy fa tot el contrari: no canvia res de manera que els canvis es poden precipitar. I aquest seria el cas de Catalunya.

‘El govern de Catalunya ha fixat per a l’octubre la data per al referèndum, oferint als ciutadans l’opció de votar per una república independent. És un recordatori contundent que Espanya camina com un somnàmbul cap a una crisi existencial que ningú no hauria imaginat fa deu anys’.

El diari afegeix que malgrat l’amenaça que sigui declarat il·legal per part del Tribunal Constitucional, el referèndum ‘indubtablement ha augmentat el suport’. I afegeix: ‘No és clar que la majoria de catalans vulgui la independència. Però sí que és cada vegada més clara que la majoria volen decidir sobre la qüestió. (…) La ironia, potencialment tràgica, és que el fracàs del PP pel fet no voler canviar la constitució espanyola per incloure el dret d’autodeterminació només sembla que faci més atractiva l’opció de la independència sigui més atractiva per als nacionalistes catalans. No és massa tard perquè els conservadors espanyols aprenguin alguna cosa dels seus homòlegs britànics. Com mostra Escòcia, connectar amb els moviments d’independència pot ser molt més positiu que simplement blocar-los.’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]